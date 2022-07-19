UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве запустили новый модернизированный электропоезд: как он выглядит и в чем особенность

Коллаж РБК-Украина: Укрзализныця показала модернизированный поезд Kyiv City Express
Автор: Владимир Костырин

В Киеве запустили очередной обновленный электропоезд Kyiv City Express после модернизации. Он курсирует по столичному кольцу, и наверняка будет пользоваться особой популярностью у велосипедистов, так как стал гораздо удобнее для перевозки байков.

Об этом 19 июля передали в пресс-службе Укрзализныци.

Электричку реконструировали в течение двух недель, беря во внимание пожелание пассажиров.

Что особенного в обновленном электропоезде Kyiv City Express:

  • было удвоено количество велодержателей,
  • изменили их конструкцию - теперь велодержатели имеют мягкие насадки на фиксаторах колес, что предохраняют байки от повреждения при транспортировке;
  • установили верхние перила для удобства пассажиров;
  • была изменена конструкция ступеней - они стали менее скользкими;
  • остались все преимущества прошлых версий инклюзивных электропоездов (в вагонах предусмотрены места для людей с инвалидностью и 58 откидных сидений для размещения тележек), также есть пандусы и уборные, удобные для людей с инвалидностью, внутри вагонов установлены обновленные сиденья, модернизирована система освещения, оповещения и установленные информационные табло.

Модернизированный поезд Kyiv City Express (фото: t.me/UkrzalInfo)

Также в УЗ отметили, что была обновлена платформа станции Протасов Яр. Кроме текущего ремонта, на ней установили новое освещение и новые сиденья в зоне ожидания поездов, поставили баки для сортировки мусора и смонтировали велопарковку.

Велопарковка на станции Протасов Яр в Киеве (фото: t.me/UkrzalInfo)

Сейчас в планах также в ближайшее время установить велопарковки и на других станциях Киевской кольцевой электрички.

В столице на маршруте кольцевой электрички Kyiv City Express курсируют модернизированные электропоезда через 20 станций, с 05:30 до 21:30.

Поезда Kyiv City Express (фото: t.me/UkrzalInfo)

Ранее мы рассказывали, что в Киеве после капремонта снова курсирует легендарный паровоз.

А также писали, что на вокзале Киева появились новые камеры хранения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныцяпоезд