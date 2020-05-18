Коли в Києві запустять транспорт: у мерії зробили заяву

У Кличка розповіли про запуск транспорту (фото: РБК-Україна)

Радник Віталія Кличко розповів, коли в столиці запустять транспорт

Радник Віталія Кличко розповів, коли в Києві запустять громадський транспорт. За словами радника мера столиці Володимира Бондаренка, він дуже сподівається, що це відбудеться з 22 травня. У мерії наголосили, що повноцінно автобуси з тролейбусами почнуть ходити з 25 травня. Про маршрутки зараз мова не йде.

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"Сподіваємося, що транспорт відновить роботу 22 травня. Хоча повноцінно це буде 25 травня. Ми говоримо про комунальний транспорт, а не приватний — маршрутки. З того, що ми знаємо, ходили маршрутки Київпастрансу, людей туди пускали за перепустками. Підприємства також наймають транспорт, щоб розвозити співробітників", - сказав Бондаренко в ефірі каналу "Україна 24".

Радник Кличко зазначив, що транспорт буде працювати тільки при дотриманні санітарних умов з боку пасажирів. Маска буде обов'язкова, також потрібно буде дотримуватися дистанції. У метро буде проведена дезінфекція.

"Але ми навряд чи зможемо пускати по 10 осіб у вагон, як в Китаї", —підкреслив Бондаренко.

Нагадаємо, що після 11 травня в Україні запровадили перший етап ослаблення карантину через коронавірус. 22 травня заплановано впровадження другого етапу, на якому карантинні заходи ще більше будуть ослаблені. На цьому етапі буде запуск громадського транспорту.

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Автор: Марія Соловей