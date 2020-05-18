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Коли в Києві запустять транспорт: у мерії зробили заяву

STYLERЖиття    18.05.2020 - 08:32
Коли в Києві запустять транспорт: у мерії зробили заяву
У Кличка розповіли про запуск транспорту (фото: РБК-Україна)

Радник Віталія Кличко розповів, коли в столиці запустять транспорт

Радник Віталія Кличко розповів, коли в Києві запустять громадський транспорт. За словами радника мера столиці Володимира Бондаренка, він дуже сподівається, що це відбудеться з 22 травня. У мерії наголосили, що повноцінно автобуси з тролейбусами почнуть ходити з 25 травня. Про маршрутки зараз мова не йде.

Карантин у Києві: коли відкриють метро і запустять громадський транспорт

"Сподіваємося, що транспорт відновить роботу 22 травня. Хоча повноцінно це буде 25 травня. Ми говоримо про комунальний транспорт, а не приватний — маршрутки. З того, що ми знаємо, ходили маршрутки Київпастрансу, людей туди пускали за перепустками. Підприємства також наймають транспорт, щоб розвозити співробітників", - сказав Бондаренко в ефірі каналу "Україна 24".

Радник Кличко зазначив, що транспорт буде працювати тільки при дотриманні санітарних умов з боку пасажирів. Маска буде обов'язкова, також потрібно буде дотримуватися дистанції. У метро буде проведена дезінфекція.

"Але ми навряд чи зможемо пускати по 10 осіб у вагон, як в Китаї", —підкреслив Бондаренко.

Нагадаємо, що після 11 травня в Україні запровадили перший етап ослаблення карантину через коронавірус. 22 травня заплановано впровадження другого етапу, на якому карантинні заходи ще більше будуть ослаблені. На цьому етапі буде запуск громадського транспорту.

Як ми раніше писали, проїзд в громадському транспорті подорожчає на 30%.

Автор: Марія Соловей

Теги Новини України транспорт
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