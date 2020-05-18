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Когда в Киеве запустят транспорт: в мэрии сделали заявление

STYLERЖизнь    18.05.2020 - 08:32
Когда в Киеве запустят транспорт: в мэрии сделали заявление
У Кличко рассказали о запуске транспорта (фото: РБК-Украина)

Советник Виталия Кличко рассказал, когда в столице запустят транспорт

Советник Виталия Кличко рассказал, когда в Киеве запустят общественный транспорт. По словам советника мэра столицы Владимира Бондаренко, он очень надеется, что это произойдет с 22 мая. В мэрии подчеркнули, что полноценно автобусы с троллейбусами начнут ходить с 25 мая. Про маршрутки сейчас речи не идет.

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"Надеемся, что транспорт возобновит работу 22 мая. Хотя полноценно это будет 25 мая. Мы говорим о коммунальном транспорте, а не частном — маршрутках. Из того, что мы знаем, ходили маршрутки Киевпастранса, людей туда пускали по пропускам. Предприятия также нанимают транспорт, чтобы развозить сотрудников", - сказал Бондаренко в эфире канала "Украина 24".

Советник Кличко отметил, что транспорт будет работать только при соблюдении санитарных условий со стороны пассажиров. Маска будет обязательна, также нужно будет соблюдать дистанцию. В метро будет проведена дезинфекция.

"Но мы вряд ли сможем пускать по 10 человек в вагон, как в Китае", —подчеркнул Бондаренко.

Напомним, что после 11 мая в Украине ввели первый этап ослабления карантина из-за коронавируса. 22 мая запланировано внедрение второго этапа, на котором карантинные меры еще больше будут ослаблены. На этом этапе будет запуск общественного транспорта.

Как мы ранее писали, проезд в общественном транспорте подорожает на 30%.

Автор: Мария Соловей

Теги Новости Украины транспорт
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