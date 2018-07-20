У Києві жінка порізала руку на очах в охорони супермакету

Ілюстративне фото (facebook com/nevnov)

Жінка вимагала, щоб охорона відпустила її чоловіка

У столичному супермаркеті жінка ножем порізала руку, для того, щоб охорона супермаркету відпустила її чоловіка. Про це написали в співтоваристві "Київ Оперативний" в соціальній мережі Facebook.

Інцидент стався в столичному супермаркеті "Ашан", який розташований в торговому центрі Ocean Plaza.

Охоронці супермаркету запідозрили чоловіка у вчиненні крадіжки і запросили його в службову кімнату для огляду. Жінку, яка перебувала в супермаркеті разом з чоловіком, попросили почекати зовні.

Їй це не сподобалося, вона почала голосно кричати і влаштувала скандал. Крім того, жінка пригрозила охоронцям, що якщо вони не відпустять її чоловіка, то вона завдасть собі каліцтва ножем.

Охоронці не звернули уваги на її слова, і тоді жінка пішла в магазин, знайшла там ножа і сильно порізала собі руку. На фотографії, зробленій в супермаркеті видно, що вся підлога в краплях крові.

Скріншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Фото: facebook.com/KyivOperativ

На місце події викликали медиків і правоохоронні органи.

В соціальній мережі обговорюють цей інцидент і не розуміють, як жінка могла зважитися на такий крок. Деякі припустили, що жінка знала, що чоловік щось вкрав і таким чином відволікала увагу охорони.

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

До речі, у Києві інкасатори намагалися підсунути трамвай.

Відео: РБК-Україна