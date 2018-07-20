В Киеве женщина порезала руку на глазах у охраны супермаркета

Иллюстративное фото (facebook com/nevnov)

Женщина требовала, чтобы охрана отпустила ее мужа

В столичном супермаркете женщина порезала ножом руку, для того, чтобы охрана супермаркета отпустила ее мужа. Об этом написали в сообществе "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook.

Инцидент произошел в столичном супермаркете "Ашан", который расположен в торговом центре Ocean Plaza.

Охранники супермаркета заподозрили мужчину в совершении кражи и пригласили его в служебную комнату для осмотра. Женщину, которая находилась в супермаркете вместе с мужчиной, попросили подождать снаружи.

Ей это не понравилось, она начала громко кричать и устроила скандал. Кроме того, женщина пригрозила охранникам, что если они не отпустят ее мужа, то она нанесет себе увечья ножом.

Охранники не обратили на ее слова внимания, и тогда женщина пошла в магазин, раздобыла там нож и сильно порезала себе руку. На фотографии, сделанной в супермаркете видно, что весь пол в каплях крови.

Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Фото: facebook.com/KyivOperativ

На место происшествия вызвали медиков и правоохранительные органы.

В социальной сети обсуждают этот инцидент и не понимают, как женщина могла решиться на такой шаг. Некоторые предположили, что женщина знала, что мужчина что-то украл и таким образом отвлекала внимание охраны.

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

Кстати, в Киеве инкассаторы пытались подвинуть трамвай.

Видео: РБК-Украина