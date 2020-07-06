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У Києві на жінку нацькували бійцівського собаку (шокуюче відео)

STYLERЖиття    06.07.2020 - 12:21
У Києві на жінку нацькували бійцівського собаку (шокуюче відео)
У Києві на жінку нацькували пса (фото: kisa.su)

У Києві п'яний власник бійцівської собаки спустив пса на жінку

У Києві стався кричущий випадок. П'яний господар стаффордширського тер'єра нацькував свого пса на жінку з біглем. За словами очевидців, чоловік був у стані алкогольного сп'яніння.

Про це на Faceebook-сторінці повідомляє "Київ Оперативний".

"Київ, Прирічна, 27. В черговий раз неадекватний і п'яний господар стаффа спустив собаку на жінку з біглем. До речі, 26 червня ця ж собака наскочила на спину перехожому. Поліція на виклик не приїхала", - наголошується в повідомленні.

Обережно, відео 18+

В коментарях українці розкритикували господаря бійцівського пса і зазначили, що чоловіка треба покарати.

  • Поки не почнуть жорстоко карати саме господарів вихованців, нічого не зміниться.на жаль тут повна вина господаря. Хоч у самої і маленька порода, але завжди на поводку.
  • Бійцівських собак, які живуть в спальних районах, відстрілювати потрібно! Разом з господарями, раз не розуміють! Кошмар!!!
  • На озері Тельбін, на чоловіка ледь не напала собака стафф. Зупинив господар в метрі від чоловіка. Була собака без намордника.
  • Як правило, власники таких собак самі, як пси, не обтяжені інтелектом. Тому і вихованців собі таких обирають.

Як ми раніше писали, у Києві собака накинувся на співробітницю Приватбанку, але господар ніяк не відреагував.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України Київсобака
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