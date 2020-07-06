В Киеве на женщину натравили бойцовскую собаку (шокирующее видео)

В Киеве на женщину натравили пса (фото: kisa.su)

В Киеве пьяный хозяин бойцовской собаки спустил пса на женщину

В Киеве произошел вопиющий случай. Пьяный хозяин стаффордширского терьера натравил своего пса на женщину с биглем. По словам очевидцев, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом на своей Faceebook-странице сообщает "Киев Оперативный".

"Киев, Приречная, 27. В очередной раз неадекватный и пьяный хозяин стаффа спустил собаку на женщину с биглем. Кстати, 26 июня эта же собака наскочила на спину прохожему. Полиция на вызов не приехала", - отмечается в сообщении.

Осторожно, видео 18+

В комментариях украинцы раскритиковали хозяина бойцовского пса и отметили, что мужчину нужно наказать.

Пока не начнут жестоко наказывать именно хозяев питомцев, ничего не изменится.к сожалению тут полная вина хозяина. Хоть у самой и маленькая порода, но всегда на поводке.

Бойцовских собак, которые живут в спальных районах, отстреливать нужно! Вместе с хозяевами, раз не понимают! Кошмар!!!

На озере Тельбин, на мужа чуть не напала собака стафф. Остановил хозяин в метре от мужа. Была собака без намордника.

Как правило, владельцы таких собак сами, как и псы, интеллектом не обременены. Поэтому и питомцев себе таких выбирают.

Как мы ранее писали, в Киеве собака набросилась на сотрудницу ПриватБанка, но хозяин никак не отреагировал.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Людмила Жукова