Під Києвом отруйна вода зі звалища загрожує екологічною катастрофою

Жителі сіл забили тривогу

У Київській області назріває екологічна катастрофа. Жителі сіл Крюківщини і Тарасівки панікують через води з озера фільтрату, яка заливає їхні землі. Про це повідомляє ТСН.

За словами очевидців, причина в тому, що на технічній водоймі біля звалища прорвало дамбу. Чотири дні смердюча вода темного відтінку перетікала в притока річки Сіверка, яка впадає в Дніпро. Екологи кажуть, що в перспективі така подія може спричинити екологічну катастрофу.

Місцеві жителі стверджують, що живуть на межі цієї катастрофи вже кілька років: вони довгий час боролися зі звалищем і таки домоглися її закриття у 2014 році. Тепер же загаженного глибокого яру навесні отрута разом з талим снігом потрапляє у ґрунт і водойми.

Відео: Під Києвом назріває єкологическая катастрофа (tsn.ua)

Селяни вважають, що винна в ситуації Святошинське виробниче управління комунального господарства, на балансі якого знаходиться звалище.

Люди самі збирали гроші на трактор і паливо, щоб відремонтувати дамбу, бо від влади підтримки не дочекалися.

Місцеві жителі показали, як в 300 метрах від прорваної греблі якесь підприємство активно будує два ставки для розведення риби, яку будуть продавати на ринках Києва.

Фахівці кажуть, що ні одна дамба не врятує екологічну ситуацію, адже бруд йде в грунтові води. За їх словами, ліквідувати 1,5 мільйона тонн сміття може тільки потужний переробний комплекс.

До речі, у мережі показали, як з України вивозять вагонами в Європу ліс.