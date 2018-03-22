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Интервью

Под Киевом ядовитая вода со свалки угрожает экологической катастрофой

STYLERLIFE        22.03.2018 - 09:27
Фото: Отходы в воде (osce.org)
Фото: Отходы в воде (osce.org)

Жители сел забили тревогу

В Киевской области назревает экологическая катастрофа. Жители сел Крюковщины и Тарасовки паникуют из-за воды из озера фильтрата, которая заливает их земли. Об этом сообщает ТСН.

По словам очевидцев, причина в том, что на техническом водоеме возле свалки прорвало дамбу. Четыре дня вонючая вода темного оттенка перетекала в приток реки Сиверка, которая впадает в Днепр. Экологи говорят, что в перспективе такое событие может повлечь экологическую катастрофу.

Местные жители утверждают, что живут на грани этой катастрофы уже несколько лет: они долгое время боролись со свалкой и таки добились ее закрытия в 2014 году. Теперь же из загаженного глубокого оврага весной яд вместе с талым снегом попадает в почву и водоемы.

Видео: Под Киевом назревает єкологическая катастрофа (tsn.ua)

Селяне считают, что виновно в ситуации Святошинское производственное управление коммунального хозяйства, на балансе которого находится свалка.

Люди сами собирали деньги на трактор и топливо, чтобы отремонтировать дамбу, потому как от властей поддержки не дождались.

Местные жители показали, как в 300 метрах от прорванной дамбы какое-то предприятие активно строит два пруда для разведения рыбы, которую будут продавать на рынках Киева.

Специалисты говорят, что ни одна дамба не спасет экологическую ситуацию, ведь грязь идет в грунтовые воды. По их словам, ликвидировать 1,5 миллиона тонн мусора может только мощный перерабатывающий комплекс.

Кстати, в сети показали, как из Украины вагонами вывозят в Европу лес.

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Теги: экология
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