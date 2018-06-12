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Під Києвом "грабіжники" стріляли в поліцію (фото)

STYLERLIFE        12.06.2018 - 19:31
Фото: РБК-Україна
Фото: РБК-Україна

У Вишгороді провели навчання поліції

У Вишгороді Київської області провели навчання, в рамках яких "злочинці" пограбували банк і втекли в покинутий ресторан на Набережній міста. Звідти, згідно з легендою, вони "вели стрільбу" по співробітникам поліції, проте місцеві жителі не знали про те, що це були навчання. Видання "Інформатор" опублікувало вражаюче відео.

"Пограбування" відбулося у вівторок, 12 червня, за адресою Київська, 6. В ході перестрілки, за легендою, поранили інкасатора. Чоловіку вистрілили в голову. Ще одного інкасатора "грабіжники" взяли в заручники. Під час "злочину" вкрали сім мільйонів гривень і 250 тисяч доларів (близько 6,5 мільйонів гривень).

Злочинці в чорних балаклавах мали при собі автоматичну зброю. Вони нібито втекли на чорному Renault Laguna з номерами, які починаються на АА, і в яких є послідовність цифр 139.

Відео: GTA у Вишгороді (facebook.com/kiev.informator.ua)

"Грабіжники" сховалися у занедбаному ресторані на Набережній Вишгорода. Правоохоронці по черзі оголошували план-перехоплення "Сирена", "Грім" (вводиться під час боротьби з тероризмом) та "Заручники". Через деякий час поліція повідомила в Facebook, що все, що відбувається – навчання, і вибачилися за незручності перед місцевими жителями.

Раніше в мережі розповіли, як працюють "зломщики" квартир.

Коротко про головне за 12 червня (відео: РБК-Україна)

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Теги: полиция, грабители, Вышгород
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