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"Напугали до смерти девушку": в сети рассказали, как работают "взломщики" квартир (видео)

STYLERLIFE        12.06.2018 - 14:40
Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Преступники попытались проникнуть в квартиру

В сети рассказали, как грабители в Киеве проникают в квартиры, взламывая замки на дверях. Об этом сообщается в группе "Киев оперативный" на странице в Facebook.

Очевидцы, которые видели попытку взлома квартиры, рассказали, по какой схеме работают преступники.

"11 июня на ул. Радужная, 47, была неоднократная попытка взлома двумя мужчинами. Они поломали дверную ручку у меня на дверях и "напугали до смерти" девушку, которая в тот момент была дома. Соседке они пытались взломать кладовку, но ничего не получилось", - сказано в сообщении.

Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

На опубликованном видео видно, как двое преступников пытются взломать замок и попасть в квартиру.

Пользователи соцсети бурно отреагировали на эту информацию.

"Вывод - стрелять без предупреждения, полиция все равно искать не будет, значит уродов нужно "метить", желательно больно", - считает Александр Майоров.

"Тоже мне новость, они искать не будут, они когда у меня квартиру вынесли и не думали никого искать... Что милиция, что полиция... оборотни в погонах", - сетует в сети.

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

"Ах, если бы у нас была полиция! А то одно громкое название", - добавили юзеры.

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

Ранее сообщалось, что в Днепре мужчина, защищая свою девушку, прострелил грабителю ягодицу его же оружием.

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Теги: грабители, Киев
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