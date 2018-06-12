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"Налякали до смерті дівчину": в мережі розповіли, як працюють "зломщики" квартир (відео)

STYLERLIFE        12.06.2018 - 14:40
Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Злочинці спробували проникнути у квартиру

У мережі розповіли, як грабіжники в Києві проникають у квартири, зламуючи замки на дверях. Про це повідомляється в групі "Київ оперативний" на сторінці в Facebook.

Очевидці, які бачили спробу злому квартири, розповіли, за якою схемою працюють злочинці.

"11 червня на вул. Райдужна, 47, була неодноразова спроба злому двома чоловіками. Вони поламали дверну ручку у мене на дверях і "налякали до смерті" дівчину, яка в той момент була вдома. Сусідці вони намагалися зламати комору, але нічого не вийшло", - сказано в повідомленні.

Скріншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

На опублікованому відео видно, як двоє злочинців пытются зламати замок і потрапити у квартиру.

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на цю інформацію.

"Висновок - стріляти без попередження, поліція все одно шукати не буде, значить виродків потрібно "мітити", бажано боляче", - вважає Олександр Майоров.

"Теж мені новина, вони шукати не будуть, вони коли у мене квартиру винесли і не думали нікого шукати... Що міліція, що поліція... перевертні в погонах", - нарікає в мережі.

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

"Ах, якщо б у нас була поліція! А то одна гучна назва", - додали юзери.

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі чоловік, захищаючи свою дівчину, прострілив грабіжникові сідницю його ж зброєю.

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Теги: грабители, Київ
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