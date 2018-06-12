Под Киевом "грабители" стреляли в полицию (фото)

В Вышгороде провели учения полиции

В Вышгороде Киевской области провели учения, в рамках которых "преступники" ограбили банк и "скрылись в заброшенном ресторане" на Набережной города. Оттуда, согласно легенде, они "вели стрельбу" по сотрудникам полиции, однако местные жители не знали о том, что это были учения. Издание "Информатор" опубликовало впечатляющее видео.

"Ограбление" произошло во вторник, 12 июня, по адресу Киевская, 6. В ходе перестрелки, по легенде, ранили инкассатора. Мужчине выстрелили в голову. Еще одного инкассатора "грабители" взяли в заложники. Во время "преступления" украли семь миллионов гривен и 250 тысяч долларов (около 6,5 миллионов гривен).

Преступники в черных балаклавах имели при себе автоматическое оружие. Они якобы скрылись на черном Renault Laguna с номерами, которые начинаются на АА, и в которых присутствует последовательность цифр 139.

Видео: GTA в Вышгороде (facebook.com/kiev.informator.ua)

"Грабители" скрылись в заброшенном ресторане на Набережной Вышгорода. Правоохранители поочередно объявляли план-перехват "Сирена", "Гром" (вводится во время борьбы с терроризмом) и "Заложники". Через некоторое время полиция сообщила в Facebook, что все происходящее – учения, и принесли извинения за неудобства перед местными жителями.

Ранее в сети рассказали, как работают "взломщики" квартир.

Коротко о главном за 12 июня (видео: РБК-Украина)