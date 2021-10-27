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Під Києвом хлопчик відрубав палець своїй маленькій сестрі: поліція з'ясовує деталі

Автор: Людмила Жукова

У Київській області в селі Оріховець сталася НП. Дворічна дівчинка отримала травму - у неї відрубаний палець.

Про це повідомляє прес-служба поліції Київська область.

Як виявилося, Малятко отримало тілесні ушкодження під час гри з чотирирічним братиком.

"Сьогодні близько 16 години до Білоцерківського районного управління поліції надійшло повідомлення про ампутацію пальця на руці у 2-річної дівчинки в селі Оріховець. Про це в поліцію повідомили медики", - сказано в повідомленні поліції.

Поліцейські з'ясували, що 4-річний хлопчик грав у дворі зі своєю сестричкою, після чого опинилися в сараї.

За попередніми даними, хлопчик взяв у руки сокиру і відрубав сестрі верхню фалангу пальця правої руки. Дитину госпіталізували в лікарню Білої Церкви. Поліцейські з'ясовують всі обставини цієї події.

"Шановні батьки! Не залишайте без нагляду дітей, щоб не допустити подібних наслідків. У такому віці діти повністю не розуміють, що вони можуть зробити непоправне. Будьте пильні і бережіть своїх дітей!"- звернулися правоохоронці до батьків.

Як ми раніше писали, в Одесі на дитячому майданчику дівчинка втратила частину пальця через гірку.

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Київ