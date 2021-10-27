Під Києвом хлопчик відрубав палець своїй маленькій сестрі: поліція з'ясовує деталі

Як виявилося, Малятко отримало тілесні ушкодження під час гри з чотирирічним братиком.

"Сьогодні близько 16 години до Білоцерківського районного управління поліції надійшло повідомлення про ампутацію пальця на руці у 2-річної дівчинки в селі Оріховець. Про це в поліцію повідомили медики", - сказано в повідомленні поліції.

Поліцейські з'ясували, що 4-річний хлопчик грав у дворі зі своєю сестричкою, після чого опинилися в сараї.

За попередніми даними, хлопчик взяв у руки сокиру і відрубав сестрі верхню фалангу пальця правої руки. Дитину госпіталізували в лікарню Білої Церкви. Поліцейські з'ясовують всі обставини цієї події.

"Шановні батьки! Не залишайте без нагляду дітей, щоб не допустити подібних наслідків. У такому віці діти повністю не розуміють, що вони можуть зробити непоправне. Будьте пильні і бережіть своїх дітей!"- звернулися правоохоронці до батьків.