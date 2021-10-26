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В Одесі на дитячому майданчику дівчинка втратила частину пальця через гірку

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Одеса, Вівторок 26 жовтня 2021 14:24
В Одесі на дитячому майданчику дівчинка втратила частину пальця через гірку В Одесі дівчинка позбулася частини пальця на майданчику (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Одесі 5-річній дівчинці відрізало частину пальця на дитячому майданчику. Це сталося в Преображенському парку 25 жовтня.

Про це оперативно повідомила прес-служба Одеської міської ради.

Відзначається, що дівчинка каталася на залізній гірці у формі слоника. Палець дитини потрапив в щілину між поручнями і бляшаним листом під час спуску з гірки. В результаті дівчинці відрізало частину пальця на правій руці.

Дитину доставили в обласну лікарню, медики обробили рану і наклали пов'язку. Госпіталізувати дівчинку не довелося, її відпустили одужувати додому. В даний час гірка закрита.

Батьки відмовляються коментувати даний інцидент. Небезпечна гірка знаходиться в Преображенському парку, недалеко від Одеського зоопарку, де часто відпочивають батьки з дітьми. Наразі її перекрили обмежувальними стрічками.

В Одесі на дитячому майданчику дівчинка втратила частину пальця через гіркуВ Одесі на дитячому майданчику дівчинка втратила частину пальця через гіркуВ Одесі на гірці травмувалася дівчинка (фото: 7 канал)

Як ми раніше писали, в Кременчуці померла 4-річна дівчинка, на яку впало дерево в дитсадку.

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