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В Одессе на детской площадке девочка потеряла часть пальца из-за горки

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Одесса, Вторник 26 октября 2021 14:24
В Одессе на детской площадке девочка потеряла часть пальца из-за горки В Одессе девочка лишилась части пальца на площадке (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Одессе 5-летней девочке отрезало часть пальца на детской площадке. Это произошло в Преображенском парке 25 октября.

Об этом оперативно сообщила пресс-служба Одесского городского совета.

Отмечается, что девочка каталась на железной горке в форме слоника. Палец ребенка попал в щель между перилами и жестяным листом во время спуска с горки. В результате девочке отрезало часть пальца на правой руке.

Ребенка доставили в областную больницу, медики обработали рану и наложили повязку. Госпитализировать девочку не пришлось, ее отпустили выздоравливать домой. В настоящее время горка закрыта.

Родители отказываются комментировать данный инцидент. Опасная горка находится в Преображенском парке, недалеко от Одесского зоопарка, где часто отдыхают родители с детьми. Сейчас ее перекрыли ограничительными лентами.

В Одессе на детской площадке девочка потеряла часть пальца из-за горкиВ Одессе на детской площадке девочка потеряла часть пальца из-за горкиВ Одессе на горке травмировалась девочка (фото: 7 канал)

Как мы ранее писали, в Кременчуге умерла 4-летняя девочка, на которую упало дерево в детсаду.

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