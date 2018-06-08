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Під Києвом батько змушував дочку робити інтимні фото для продажу

STYLERLIFE        08.06.2018 - 16:13
Фото: РБК-Україна
Фото: РБК-Україна

Чоловік утримується під вартою

У Київській області батько змушував свою 13-річну дочку робити порнознімки, а потім їх продавав. Про це повідомила пресс-служба прокуратури.

32-річний чоловік познайомився зі своєю рідною дочкою тільки в 2017 році. Протягом року дівчинка приехжала до батька і бабусі в село. Під час цих візитів чоловік скоював розпусні дії стосовно дочки. Про це дізналася мати дівчинки, побачивши їх листування в мереж, ,і повідомила в поліцію.

З'ясувалося, що протягом усього спілкування, батько змушував дочку знімати на відео і фотографувати своє оголене тіло і висилати йому знімки через месенджер Viber.

З червня 2017 року по лютий 2018 року чоловік мінімум раз в місяць отримував від дочки такий контент ,а після розміщував фото та відео в інтернеті заради грошової винагороди. Він публікував знімки і надавав відкритий доступ до файлів невизначеному колу осіб, від яких отримував гроші на рахунок. Його загальна сума склала майже 20 тис. грн.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує 12 років в'язниці з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, що у Київській області батько півроку розбещував 13-річну доньку.

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Теги: дочь, отец
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