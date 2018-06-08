Под Киевом отец заставлял дочь делать интимные фото для продажи

Мужчина содержится под стражей

В Киевской области отец заставлял свою 13-летнюю дочь делать порноснимки, а потом их продавал. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

32-летний мужчина познакомился со своей родной дочерью только в 2017 году. В течении года девочка приехжала к отцу и бабушке в село. Во время этих визитов мужчина совершал развратные действия касательно дочери. Об этом узнала мать девочки, увидев их переписку в сети, и сообщила в полицию.

Выяснилось, что на протяжении всего общения, отец заставлял дочь снимать на видео и фотографировать свое обнаженное тело и высылать ему снимки через мессенджер Viber.

С июня 2017 года по февраль 2018 года мужчина минимум раз в месяц получал от дочери такой контент ,а после размещал фото и видео в интернете ради денежного вознаграждения. Он публиковал снимки и предоставлял открытый доступ к файлам неопределенному кругу лиц, от которых получал деньги на счет. Его общая сумма составила почти 20 тыс. грн.

По данному факту открыто уголовное производство. Мужчина содержится под стражей. Ему грозит 12 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, что в Киевской области отец полгода развращал 13-летнюю дочь.

Срочная новость за 7 июня