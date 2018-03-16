Під Києвом сталося жорстоке вбивство пенсіонерів

Тіла знайшла дівчина, яка знімала у них кімнату

В Ірпені Київської області жорстоко вбили сімейну пару пенсіонерів. Про це повідомила прес-служба поліції.

"Вчора (15 березня - ред.) о 19:30 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що в одному з приватних будинків в Ірпені виявлено тіло господаря та його дружини з ознаками насильницької смерті", - розповіли правоохоронці.

Прибувши на місце події, поліцейські виявили мертвими 81-річного чоловіка і його 79-річну дружину.

Фото: Місце злочину (kv.npu.gov.ua)

"На місці події працюють слідчо-оперативна група Ірпінського відділу поліції, кінологи, криміналісти, судово-медичний експерт. За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Триває слідство", - додали в поліції.

Нагадаємо, що в Миколаївській області чоловік одним ударом вбив співмешканку та сховав тіло в зливний ямі.

Голова комітету повідомив правоохоронцям, що жінка зникла разом зі співмешканцем. З ним вона жила на території недобудованого приватного будинку, який вони охороняли за домовленістю з власниками.