Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Під Києвом сталося жорстоке вбивство пенсіонерів

STYLERLIFE        16.03.2018 - 21:51
Фото: Поліція (instagram.com/dnepr_police)
Фото: Поліція (instagram.com/dnepr_police)

Тіла знайшла дівчина, яка знімала у них кімнату

В Ірпені Київської області жорстоко вбили сімейну пару пенсіонерів. Про це повідомила прес-служба поліції.

"Вчора (15 березня - ред.) о 19:30 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що в одному з приватних будинків в Ірпені виявлено тіло господаря та його дружини з ознаками насильницької смерті", - розповіли правоохоронці.

Прибувши на місце події, поліцейські виявили мертвими 81-річного чоловіка і його 79-річну дружину.

Фото: Місце злочину (kv.npu.gov.ua)

"На місці події працюють слідчо-оперативна група Ірпінського відділу поліції, кінологи, криміналісти, судово-медичний експерт. За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Триває слідство", - додали в поліції.

Нагадаємо, що в Миколаївській області чоловік одним ударом вбив співмешканку та сховав тіло в зливний ямі.

Голова комітету повідомив правоохоронцям, що жінка зникла разом зі співмешканцем. З ним вона жила на території недобудованого приватного будинку, який вони охороняли за домовленістю з власниками.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
Батько вбивав, а син чекав в машині: подробиці вбивства багатодітній матері під Києвом Під Одесою чоловік через ревнощі каменем убив свого друга і викинув тіло в річку
Теги: вбивство
Супрун пояснила нову модель виклику лікарів додому
Страшне ДТП: у Києві біля заправки дівчина на Hyundai розбилася про Gelandewagen
"Мафію не обдуриш": Портников заявив про нову загрозу для України
Поки медики вибирали косметику: кричущий випадок в онколікарні Миколаєва розлютив українців
On Top