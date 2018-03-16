Под Киевом произошло жестокое убийство пенсионеров

Тела обнаружила девушка, которая снимала у них комнату

В Ирпене Киевской области жестоко убили семейную пару пенсионеров. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

"Вчера (15 марта – ред.) в 19:30 на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что в одном из частных домов в Ирпене обнаружено тело хозяина и его жены с признаками насильственной смерти", – рассказали правоохранители.

Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили мертвыми 81-летнего мужчину и его 79-летнюю жену.

Фото: Место преступления (kv.npu.gov.ua)

"На месте происшествия работают следственно-оперативная группа Ирпенского отдела полиции, кинологи, криминалисты, судебно-медицинский эксперт. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие", - добавили в полиции.

Напомним, что в Николаевской области мужчина одним ударом убил сожительницу и спрятал тело в сливной яме.

Председатель комитета сообщил правоохранителям, что женщина исчезла вместе с сожителем. С ним она жила на территории недостроенного частного дома, который они охраняли по договоренности с владельцами.