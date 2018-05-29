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Під Києвом вандали спалили могили бійців АТО (фото)

STYLERLIFE        29.05.2018 - 19:53
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Користувачі соцмережі обурилися таким вандалізмом і оскверненням пам'яті героїв України

На Ірпінському кладовищі (Київська область), на алеї героїв АТО очевидці виявили кілька обгорілих могил. Про це написала очевидець Facebook.

"На кладовищі в Ірпені вандали спалили могили бійців АТО", - повідомила вона.

Скріншот поста (facebook.com/groups/divannaya.sotnya)

На знімках також видно обгорілі національні прапори.

Фото: facebook.com/groups/divannaya.sotnya

Користувачі соцмережі обурилися таким вандалізмом і оскверненням пам'яті героїв України.

Скріншот коментарів (facebook.com/groups/divannaya.sotnya)

Деякі користувачі припустили, що це був не акт вандалізму, а могилу спалили по необережності.

"Може це і не вандали, а просто хтось залишив гарячий лампадку. Штучні пластикові вінки і квіти горять як факел.
Бачила подібні випадки на кладовищі", - пишуть юзери.

Скріншот коментарів (facebook.com/groups/divannaya.sotnya)

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Теги: Вандалы, могилы, АТО, кладбище
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