Під Києвом вандали спалили могили бійців АТО (фото)

Користувачі соцмережі обурилися таким вандалізмом і оскверненням пам'яті героїв України

На Ірпінському кладовищі (Київська область), на алеї героїв АТО очевидці виявили кілька обгорілих могил. Про це написала очевидець Facebook.

"На кладовищі в Ірпені вандали спалили могили бійців АТО", - повідомила вона.

Скріншот поста (facebook.com/groups/divannaya.sotnya)

На знімках також видно обгорілі національні прапори.

Фото: facebook.com/groups/divannaya.sotnya

Користувачі соцмережі обурилися таким вандалізмом і оскверненням пам'яті героїв України.

Скріншот коментарів (facebook.com/groups/divannaya.sotnya)

Деякі користувачі припустили, що це був не акт вандалізму, а могилу спалили по необережності.

"Може це і не вандали, а просто хтось залишив гарячий лампадку. Штучні пластикові вінки і квіти горять як факел.

Бачила подібні випадки на кладовищі", - пишуть юзери.

Скріншот коментарів (facebook.com/groups/divannaya.sotnya)

Раніше в мережі показали відео прощання із загиблим на Донбасі співробітником СБУ.

У квітні Україна втратила 11 захисників