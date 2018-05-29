Під Києвом вандали спалили могили бійців АТО (фото)

Користувачі соцмережі обурилися таким вандалізмом і оскверненням пам'яті героїв України
На Ірпінському кладовищі (Київська область), на алеї героїв АТО очевидці виявили кілька обгорілих могил. Про це написала очевидець Facebook.
"На кладовищі в Ірпені вандали спалили могили бійців АТО", - повідомила вона.
Скріншот поста (facebook.com/groups/divannaya.sotnya)
На знімках також видно обгорілі національні прапори.
Фото: facebook.com/groups/divannaya.sotnya
Користувачі соцмережі обурилися таким вандалізмом і оскверненням пам'яті героїв України.
Скріншот коментарів (facebook.com/groups/divannaya.sotnya)
Деякі користувачі припустили, що це був не акт вандалізму, а могилу спалили по необережності.
"Може це і не вандали, а просто хтось залишив гарячий лампадку. Штучні пластикові вінки і квіти горять як факел.
Бачила подібні випадки на кладовищі", - пишуть юзери.
Скріншот коментарів (facebook.com/groups/divannaya.sotnya)
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