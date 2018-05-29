Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2609.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3016.52
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2609.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3016.52
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Под Киевом вандалы сожгли могилы бойцов АТО (фото)

STYLERLIFE        29.05.2018 - 19:53
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Пользователи соцсети возмутились таким вандализмом и осквернением памяти героев Украины

На Ирпенском кладбище (Киевская область), на аллее героев АТО очевидцы обнаружили несколько обгоревших могил. Об этом написала очевидец в Facebook.

"На кладбище в Ирпене вандалы сожгли могилы бойцов АТО", - сообщила она.

Скриншот поста (facebook.com/groups/divannaya.sotnya)

На снимках также видны обгоревшие национальные флаги.

Фото: facebook.com/groups/divannaya.sotnya

Пользователи соцсети возмутились таким вандализмом и осквернением памяти героев Украины.

Скриншот комментариев (facebook.com/groups/divannaya.sotnya)

Некоторые пользователи предположили, что это был не акт вандализма, а могилу сожгли по неосторожности.

"Может это и не вандалы, а просто кто-то оставил горящий лампадку. Искусственные пластиковые венки и цветы горят как факел.
Видела подобные случаи на кладбище", - пишут юзеры.

Скриншот комментариев (facebook.com/groups/divannaya.sotnya)

Ранее в сети показали видео прощания с погибшим на Донбассе сотрудником СБУ.

В апреле Украина потеряла 11 защитников

В Ровенской области простились с погибшим на Донбассе добровольцем (фото) Встречали на коленях, прощались со слезами на глазах: сотни людей во Львове почтили память героя ООС (фото, видео)
Теги: Вандалы, могилы, АТО, кладбище
Цены рынка: в сети рассказали, сколько стоят фрукты и ягоды в Крыму
Толпы поклонников: Элтон Джон в Киеве посетил "Кураж Базар" (фото, видео)
Регину Тодоренко экстренно госпитализировали в Москве
В Париже мигрант спас ребенка, сорвавшегося из окна, и стал национальным героем (видео)
On Top