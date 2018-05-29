Под Киевом вандалы сожгли могилы бойцов АТО (фото)

Пользователи соцсети возмутились таким вандализмом и осквернением памяти героев Украины
На Ирпенском кладбище (Киевская область), на аллее героев АТО очевидцы обнаружили несколько обгоревших могил. Об этом написала очевидец в Facebook.
"На кладбище в Ирпене вандалы сожгли могилы бойцов АТО", - сообщила она.
Скриншот поста (facebook.com/groups/divannaya.sotnya)
На снимках также видны обгоревшие национальные флаги.
Фото: facebook.com/groups/divannaya.sotnya
Пользователи соцсети возмутились таким вандализмом и осквернением памяти героев Украины.
Скриншот комментариев (facebook.com/groups/divannaya.sotnya)
Некоторые пользователи предположили, что это был не акт вандализма, а могилу сожгли по неосторожности.
"Может это и не вандалы, а просто кто-то оставил горящий лампадку. Искусственные пластиковые венки и цветы горят как факел.
Видела подобные случаи на кладбище", - пишут юзеры.
Скриншот комментариев (facebook.com/groups/divannaya.sotnya)
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