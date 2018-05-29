Под Киевом вандалы сожгли могилы бойцов АТО (фото)

Пользователи соцсети возмутились таким вандализмом и осквернением памяти героев Украины

На Ирпенском кладбище (Киевская область), на аллее героев АТО очевидцы обнаружили несколько обгоревших могил. Об этом написала очевидец в Facebook.

"На кладбище в Ирпене вандалы сожгли могилы бойцов АТО", - сообщила она.

Скриншот поста (facebook.com/groups/divannaya.sotnya)

На снимках также видны обгоревшие национальные флаги.

Фото: facebook.com/groups/divannaya.sotnya

Пользователи соцсети возмутились таким вандализмом и осквернением памяти героев Украины.

Скриншот комментариев (facebook.com/groups/divannaya.sotnya)

Некоторые пользователи предположили, что это был не акт вандализма, а могилу сожгли по неосторожности.

"Может это и не вандалы, а просто кто-то оставил горящий лампадку. Искусственные пластиковые венки и цветы горят как факел.

Видела подобные случаи на кладбище", - пишут юзеры.

Скриншот комментариев (facebook.com/groups/divannaya.sotnya)

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