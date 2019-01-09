Під Києвом жінка в запалі ревнощів завдала співмешканцю ножове поранення

Колаж РБК-Україна

Жінка перебувала у стані алкогольного сп'яніння

У місті Ірпінь (Київська область) в одній з квартир по вулиці Миру жінка вдарила ножем у живіт свого співмешканця. Про це в соціальній мережі Facebook інформує Київ Оперативний.

Відзначається, що травми жінка нанесла на ґрунті ревнощів. Медики діагностували у 45-річного чоловіка важкі пошкодження черевної порожнини і геморагічний шок, який стався з причини важкої крововтрати.

Скріншот поста: (facebook.com/KyivOperativ)

Постраждалий був госпіталізований і прооперований. На даний момент його життю нічого не загрожує. Також зазначено, що при огляді місця події співробітники поліції вилучили речові докази.

Зловмисницею виявилася 48-річна місцева жителька. Відзначається, що під час сварки з потерпілим вона перебувала у стані алкогольного сп'яніння. Жінка затримана в порядку ст. 208 КПК України.

Нагадаємо, що на Закарпатті суд виніс вирок жінці, яка вбила свою матір. Мешканка села Забрідь вбила свою 67-річну матір, завдавши їй безліч ударів, які не залишили жертві жодного шансу вижити.

Раніше ми повідомляли, що у Харкові в запалі сварки жінка вбила власну матір. Засуджена жила разом з матір'ю і між ними часто виникали конфлікти. Під час чергової перепалки п'яна пенсіонерка обвинуватила доньку в тому, що вона витрачає її пенсію. Така заявя доньці не сподобалася і вона відповіла на скаргу силою.

Ми писали, що у Києві грабіжник взяв в заручники власну матір. Під час спілкування з поліцейськими він навідріз відмовлявся відкривати двері і погрожував жінці фізичною розправою.