Под Киевом в пылу ревности женщина нанесла сожителю ножевое ранение

Коллаж РБК-Украина

Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения

В городе Ирпень (Киевская область) в одной из квартир по улице Мира женщина ударила ножом в живот своего сожителя. Об этом в социальной сети Facebook информирует Киев Оперативный.

Отмечается, что травмы женщина нанесла на почве ревности. Медики диагностировали у 45-летнего мужчины тяжелые повреждения брюшной полости и геморрагический шок, который произошел по причине тяжелой кровопотери.

Скриншот поста: (facebook.com/KyivOperativ)

Пострадавший был госпитализирован и прооперирован. На данный момент его жизни ничего не угрожает. Также указано, что при осмотре места происшествия сотрудники полиции изъяли вещественные доказательства.

Злоумышленницей оказалась 48-летняя местная жительница. Отмечается, что во время перепалки с пострадавшим она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Женщина задержана в порядке ст. 208 УПК Украины.

Напомним, что на Закарпатье суд вынес приговор женщине, которая убила свою мать. Жительница села Забродь убила свою 67-летнюю мать, нанеся ей множество ударов, которые не оставили жертве шанса выжить.

Ранее мы сообщали, что в Харькове в пылу ссоры женщина убила собственную мать. Осужденная жила вместе с матерью и между ними часто возникали конфликты. Во время очередной перепалки пьяная пенсионерка обвинила дочь в том, что та тратит ее пенсию. Такое заявление дочери не понравилось и на жалобу она ответила силой.

Мы писали, что в Киеве грабитель взял в заложники собственную мать. Во время общения с полицейскими он наотрез отказывался открывать дверь и угрожал женщине физической расправой.