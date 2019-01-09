Под Киевом в пылу ревности женщина нанесла сожителю ножевое ранение

Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения
В городе Ирпень (Киевская область) в одной из квартир по улице Мира женщина ударила ножом в живот своего сожителя. Об этом в социальной сети Facebook информирует Киев Оперативный.
Отмечается, что травмы женщина нанесла на почве ревности. Медики диагностировали у 45-летнего мужчины тяжелые повреждения брюшной полости и геморрагический шок, который произошел по причине тяжелой кровопотери.
Скриншот поста: (facebook.com/KyivOperativ)
Пострадавший был госпитализирован и прооперирован. На данный момент его жизни ничего не угрожает. Также указано, что при осмотре места происшествия сотрудники полиции изъяли вещественные доказательства.
Злоумышленницей оказалась 48-летняя местная жительница. Отмечается, что во время перепалки с пострадавшим она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Женщина задержана в порядке ст. 208 УПК Украины.
Напомним, что на Закарпатье суд вынес приговор женщине, которая убила свою мать. Жительница села Забродь убила свою 67-летнюю мать, нанеся ей множество ударов, которые не оставили жертве шанса выжить.
Ранее мы сообщали, что в Харькове в пылу ссоры женщина убила собственную мать. Осужденная жила вместе с матерью и между ними часто возникали конфликты. Во время очередной перепалки пьяная пенсионерка обвинила дочь в том, что та тратит ее пенсию. Такое заявление дочери не понравилось и на жалобу она ответила силой.
Мы писали, что в Киеве грабитель взял в заложники собственную мать. Во время общения с полицейскими он наотрез отказывался открывать дверь и угрожал женщине физической расправой.