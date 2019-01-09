Нанесла 30 ударов палкой: на Закарпатье суд вынес приговор женщине, убившей свою мать

Коллаж РБК-Украина

У 49-летней дочери были плохие отношения с матерью

Жительница села Забродь (Великоберезнянский район) убила свою 67-летнюю мать, нанеся ей множество ударов, которые не оставили жертве шанса выжить. Убийцу засудили до 8 лет лишения свободы. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

Великоберезнянским отделом Ужгородской местной прокуратуры поддержано публичное обвинение в отношении 49-летней убийцы. Отмечается, что женщина поссорилась с матерью, после чего начала избивать ее, нанося удары по голове и лицу.

"Через некоторое время, продолжая свои преступные действия, обвиняемая нанесла еще около 30 ударов, уже деревянной палкой по телу матери, которая в то время лежала избитая на кровати. От полученных травм пенсионерка погибла",- указано в сообщении.

Действия дочери квалифицированы как умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшей. Женщину приговорили к 8 годам лишения свободы.

Напомним, что в Харькове в пылу ссоры женщина убила собственную мать. Осужденная жила вместе с матерью и между ними часто возникали конфликты. Во время очередной перепалки пьяная пенсионерка обвинила дочь в том, что та тратит ее пенсию. Такое заявление дочери не понравилось и на жалобу она ответила силой.

Мы писали, что в Киеве грабитель взял в заложники собственную мать. Как оказалось, после нападения на киевлянина, неизвестный забаррикадировался в квартире, где в одной из комнат насильно удерживал мать. Во время общения с полицейскими он наотрез отказался открывать дверь и угрожал женщине физической расправой.

Ранее мы писали, что в Черкассах злоумышленник "по ошибке" похитил парня и требовал за него выкуп. Как выяснилось, бабушка потерпевшего позвонила в полицию и сообщила, что вечером ее внук пришел домой с неизвестным мужчиной. Тот обвинил парня в ограблении, которое якобы состоялось ранее и требовал за это деньги в размере 10 тысяч гривен.