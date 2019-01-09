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Завдала 30 ударів палицею: на Закарпатті суд виніс вирок жінці, яка вбила свою матір

STYLERЖиття    09.01.2019 - 10:21
Завдала 30 ударів палицею: на Закарпатті суд виніс вирок жінці, яка вбила свою матір
Колаж РБК-Україна

У 49-річної дочки були погані відносини з матір'ю

Мешканка села Забрідь (Великоберезнянський район) вбила свою 67-річну матір, завдавши їй безліч ударів, які не залишили жертві шансу вижити. Вбивцю засудили до 8 років позбавлення волі. Про це інформує прес-служба прокуратури Закарпатської області.

Великоберезнянским відділом Ужгородської місцевої прокуратури підтримано публічне звинувачення щодо 49-річної вбивці. Відзначається, що жінка посварилася з матір'ю, після чого почала бити її, наносячи удари по голові та обличчю.

"Через деякий час, продовжуючи свої злочинні дії, обвинувачена завдала ще близько 30 ударів, вже дерев'яною палицею по тілу матері, яка в той час лежала побита на ліжку. Від отриманих травм пенсіонерка загинула",- зазначено у повідомленні.

Дії доньки кваліфіковані як умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої. Жінку засудили до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Харкові в запалі сварки жінка вбила власну матір. Засуджена жила разом з матір'ю і між ними часто виникали конфлікти. Під час чергової перепалки п'яна пенсіонерка обвинуватила доньку в тому, що вона витрачає її пенсію. Така заява доньці не сподобалася і вона відповіла на скаргу силою.

Ми писали, що у Києві грабіжник взяв у заручники власну матір. Як виявилося, після нападу на киянина, невідомий забарикадувався в квартирі, де в одній з кімнат насильно утримував матір. Під час спілкування з поліцейськими він навідріз відмовився відкривати двері і погрожував жінці фізичною розправою.

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