У київських електричках цинічно ігнорують карантин: з'явилося шокуюче фото

Після третього етапу ослаблення карантину в Україні люди практично розслабилися і ігнорують основні правила карантину. Наприклад, в електричці, яка слідує за маршрутом Київ-Ніжин, практично на всіх людях відсутні захисні маски.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала Тетяна Висоцька, вона і опублікувала підтверджує фото.

"Електричка Київ-Ніжин. Як тобі таке, коронавірус? І це так у всіх приміських поїздах. Одна хвора людина в такій штовханині - і пів вагона через 7-14 днів відчує симптоми, або продовжать поширювати вірус безсимптомно", - написала під знімком Тетяна.

Як дотримуються карантину у електричці Київ-Ніжин (фото: facebook.com/ukrainews)

В коментарях українці висловили свою думку від побаченого фото. Одні вважають, що потрібно надягати маску, інші впевнені, що в ній неможливо дихати.

А де ви бачили коронавірус... звичайний грип, а смертність менша, ніж у попередніх роках, перестаньте лякати людей.

При температурі 20 градусів вірус гине, а там цілих 40.

Я задихаюсь у масці. Спека.

Воно то так, люди 2-3 місяці по селах сиділи, але треба працювати і переміщатись якось треба.

Зазначимо, що за останню добу випадки коронавірусу в українців колосально зросли. Всього інфікованих на 11 червня 689 осіб.

Як ми раніше писали, у Києві можуть повернути жорсткі карантинні обмеження через рекордне зростання хворих за останню добу.