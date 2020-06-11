В киевских электричках цинично игнорируют карантин: появилось шокирующее фото

После третьего этапа ослабления карантина в Украине люди практически расслабились и игнорируют основные правила карантина. Например, в электричке, которая следует по маршруту Киев-Нежин, практически на всех людях отсутствуют защитные маски.

Об этом на своей странице в Facebook написала Татьяна Высоцкая, она и опубликовала подтверждающее фото.

"Электричка Киев-Нежин. Как тебе такое, коронавирус? И это так во всех пригородных поездах. Один больной человек в такой толчее - и пол вагона через 7-14 дней почувствует симптомы, или продолжат распространять вирус бессимптомно", - написала под снимком Татьяна.

Как соблюдают карантин в электричке Киев-Нежин (фото: facebook.com/ukrainews)

В комментариях украинцы выразили свое мнение от увиденного фото. Одни считают, что маску нужно надевать, другие уверены, что в ней невозможно дышать.

А де ви бачили коронавірус...звичайний грип, а смертність менша, ніж в попередніх роках, перестаньте лякати людей.

При температурі 20 градусів вірус гине, а там цілих 40.

Я задихаюсь у масці. Спека.

Воно то так, люди 2-3 місяця по селам сиділи, але треба працювати і переміщатись якось треба.

Отметим, что за последние сутки случаи коронавируса у украинцев колоссально выросли. Всего инфицированных на 11 июня 689 человек.

Как мы ранее писали, в Киеве могут вернуть жесткие карантинные ограничения из-за рекордного роста заболевших за последние сутки.