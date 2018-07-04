Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У київському аеропорту застрягли туристи з дітьми

STYLERLIFE        04.07.2018 - 21:06
Аеропорт "Київ" (iev.aero)
Аеропорт "Київ" (iev.aero)

Рейс перенесли вже кілька разів

В Київському аеропорту в Жулянах застрягла група туристів, яка повинна була полетіти в Неаполь. Про це повідомляє "Обозреватель".

Пасажири скаржаться, що рейс затримується вже більш, ніж на 8 годин. А серед них є багато дітей, а також люди в інвалідному візку.

"На теперішній момент рейс EG 276 IEV - NAP вже затриманий на більш ніж 8 годин. Хочу зазначити, що серед пасажирів досить багато дітей, жінка на інвалідному візку! Вже викликали начальника аеропорту", - повідомила одна з пасажирок.

Вона додала, що рейс авіакомпанії Ernest Airlines повинен був вилетіти ще у 12:15, а представники авіакомпанії не можуть відповісти на їхні запитання і весь час переносять рейси.

"Спочатку затримали до 18:30, тепер вже до 20:30", - уточнила жінка.

 

Фото: Туристи в аеропорту "Київ" (obozrevatel.com)

Крім того, всі пасажири приїхали на ранкову реєстрацію, пройшли прикордонний контроль, а потім їх знову вивели назад.

"Ми вже пройшли прикордонний контроль, перебували в зоні Duty free, потім оголосили про затримку рейсу - вивели нас усіх назад зі словами, що потім ще раз пройдете заново реєстрацію. Годували один раз - бутерброд і вода - це було близько 11:00", - розповіла постраждала пасажирка.

До речі, українські туристи провели 16 годин в аеропорту Анталії.

Акція за заборону виробництва хутра в Україні

"Це вже ваші проблеми": українські туристи провели 16 годин в аеропорту Анталії (фото) Ніч у польському аеропорту: в мережі розповіли про черговий інцидент зі скандальною авіакомпанією
Теги: туристи, Аеропорт, Жуляны
ДТП у Харкові: стало відомо, з якою швидкістю їхала Зайцева
В Африці вперше за десять років випав сніг (фото, відео)
Перевернуте бікіні - новий пляжний тренд (фото)
Співачка-трансгендер Зіанджа підірвала мережу своїм знімком з відвертим декольте
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся