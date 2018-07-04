У київському аеропорту застрягли туристи з дітьми

Рейс перенесли вже кілька разів

В Київському аеропорту в Жулянах застрягла група туристів, яка повинна була полетіти в Неаполь. Про це повідомляє "Обозреватель".

Пасажири скаржаться, що рейс затримується вже більш, ніж на 8 годин. А серед них є багато дітей, а також люди в інвалідному візку.

"На теперішній момент рейс EG 276 IEV - NAP вже затриманий на більш ніж 8 годин. Хочу зазначити, що серед пасажирів досить багато дітей, жінка на інвалідному візку! Вже викликали начальника аеропорту", - повідомила одна з пасажирок.

Вона додала, що рейс авіакомпанії Ernest Airlines повинен був вилетіти ще у 12:15, а представники авіакомпанії не можуть відповісти на їхні запитання і весь час переносять рейси.

"Спочатку затримали до 18:30, тепер вже до 20:30", - уточнила жінка.

Фото: Туристи в аеропорту "Київ" (obozrevatel.com)

Крім того, всі пасажири приїхали на ранкову реєстрацію, пройшли прикордонний контроль, а потім їх знову вивели назад.

"Ми вже пройшли прикордонний контроль, перебували в зоні Duty free, потім оголосили про затримку рейсу - вивели нас усіх назад зі словами, що потім ще раз пройдете заново реєстрацію. Годували один раз - бутерброд і вода - це було близько 11:00", - розповіла постраждала пасажирка.

До речі, українські туристи провели 16 годин в аеропорту Анталії.

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