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В киевском аэропорту застряли туристы с детьми

STYLERLIFE        04.07.2018 - 21:06
Аэропорт "Киев" (iev.aero)
Аэропорт "Киев" (iev.aero)

Рейс перенесли уже несколько раз

В Киевском аэропорту в Жулянах застряла группа туристов, которая должна была улететь в Неаполь. Об этом сообщает "Обозреватель".

Пассажиры жалуются, что рейс задерживается уже более, чем на 8 часов. А среди них есть много детей, а также люди в инвалидной коляске.

"На теперешний момент рейс EG 276 IEV - NAP уже задержан на более чем 8 часов. Хочу отметить, что среди пассажиров достаточно много детей, женщина на инвалидной коляске! Уже вызвали начальника аэропорта", - сообщила одна из пассажирок.

Она добавила, что рейс авиакомпании Ernest Airlines должен был вылететь еще в 12:15, а представители авиакомпании не могут ответить на их вопросы и все время переносят рейсы.

"Сначала задержали до 18:30, теперь уже до 20:30", - уточнила женщина.

 

Фото: Туристы в аэропорту "Киев" (obozrevatel.com)

Кроме того, все пассажиры приехали на утреннюю регистрацию, прошли пограничный контроль, а потом их снова вывели обратно.

"Мы уже прошли пограничный контроль, находились в зоне Duty free, затем объявили о задержке рейса - вывели нас всех обратно со словами, что потом еще раз пройдете заново регистрацию. Кормили один раз - бутерброд и вода - это было около 11:00", - рассказала пострадавшая пассажирка.

Кстати, украинские туристы провели 16 часов в аэропорту Анталии.

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Теги: туристы, Аэропорт, Жуляны
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