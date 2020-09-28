У київському інтернаті жорстоко знущалися над дітьми: тіла чорні від побоїв (фото 18+)

У Києві, у Святошинському дитячому будинку-інтернаті били вихованців. Батьки дітей дізналися про побої вже на 13 день після події. До цього їх просто не пускали в установу. Побитих хлопців привезли у інтернат з лікарні, але на фото їхніх тіл неможливо дивитися без сліз. Про це повідомляють на сторінці "Котельникова, 51" в Facebook.

"Те, що сталося з цими хлопчиками - аутистами, свідчать ці фотографії. Батьки дізналися на 13-й день, коли дітей синіх до чорних привезли з лікарні в інтернат, без відома батьків відправили на експертизу, потім до проктолога. Весь цей час на територію інтернату батьків цих дітей не пускали", - сказано в повідомленні.

За словами автора поста, дітей привезли в інтернат так пізно, так як чекали, щоб зійшли синці і неможливо було нічого довести. Усіх небайдужих просять привернути увагу до проблеми насильства в Святошинському інтернаті Києва, який знаходиться на вулиці Котельникова, 51.

"У лікарні вони перебували в одній палаті з якимись ув'язненими. У мене просто шок", - розповіла одна з мам хлопців.

Директор установи говорить, що поки немає висновку поліції, зустрічатися з журналістами не буде.

Зазначимо, що цей інтернат займається вихованням дітей з психічними і неврологічними розладами. Саме приміщення знаходиться в жалюгідному стані, хоча гроші з бюджету на її розвиток виділялися. На сьогодні в інтернаті перебувають 186 дітей.

В київському інтернаті били дітей (фото: facebook.com/Котельникова-51)

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