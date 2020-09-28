В киевском интернате жестоко издевались над детьми: тела черные от побоев (фото 18+)

В Киеве, в Святошинском детском доме-интернате избивали воспитанников. Родители детей узнали о побоях уже на 13 день после случившегося. До этого их просто не пускали в учреждение. Избитых мальчиков привезли в интернат из больницы, но на фото их тел невозможно смотреть без слез. Об этом сообщают на странице "Котельникова, 51" в Facebook.

"То, что произошло с этими мальчиками - аутистами, свидетельствуют эти фотографии. Родители узнали на 13-й день, когда детей синих до черных привезли из больницы в интернат, без ведома родителей отправили на экспертизу, затем к проктологу. Все это время на территорию интерната родителей этих детей не пускали", - сказано в сообщении.

По словам автора поста, детей привезли в интернат так поздно, так как ждали, чтобы сошли синяки и невозможно было ничего доказать. Всех неравнодушных просят привлечь внимание к проблеме насилия в Святошинском интернате Киева, который находится на улице Котельникова, 51.

"В больнице они находились в одной палате с какими-то заключенными. У меня просто шок", - рассказала одна из мам ребят.

Директор учреждения говорит, что пока нет заключения полиции, встречаться с журналистами не будет.

Отметим, что этот интернат занимается воспитанием детей с психическими и неврологическими расстройствами. Само помещение находится в плачевном состоянии, хотя деньги из бюджета на его развитие выделялись. На сегодняшний день в интернате находятся 186 детей.

В киевском интернате избивали детей (фото: facebook.com/Котельникова-51)

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