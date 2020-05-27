У київському метро пара влаштувала інтим у всіх на очах (відео)

У київському метро дівчина і хлопець вирішили зайнятися любов'ю, не роздягаючись. Парочка спідню білизну не знімала, але загострення пристрастей продемонструвала. На молодих людях були маски і взуття, вони імітували статевий акт, розташувавшись у майже порожньому вагоні метрополітену.

Відео опублікувала в мережі Facebook дівчина під ніком Оля Телка, яка брала участь у "перфомансі". Ролик вона підписала "Оля Баленсіага. Відкриття метро".

До речі, пасажирам метро подібна дія довелася не до душі, вони відверталися і виходили з вагона.

Відео можна подивитися тут.

Підписники дівчини розділилися на два табори - одним таке "подання" припало до душі і вони похвалили її за креативність, інші ж - навпаки, вважають, що роздягнутися в метро великого розуму не треба.

Красиво і цнотливо, з дотриманням заходів безпеки, браво.

Метро справа хороша.

Перфомонсуально.

Дівчата, а де поділася елементарна любов до себе.....невже показати себе шал.....ю це зараз вважається досконалістю жіночого роду. ...де відвертість у стосунках....

Як ми раніше писали, в одному з торгових центрів Маріуполя ходив голим чоловік.