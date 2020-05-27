В киевском метро пара устроила интим у всех на глазах (видео)

В киевском метро девушка и парень решили заняться любовью, не раздеваясь. Парочка нижнего белья не снимала, но накал страстей продемонстрировала. На молодых людях были маски и обувь, они имитировали половой акт, расположившись в почти пустом вагоне метрополитена.

Видео опубликовала в сети Facebook девушка под ником Оля Телка, которая и участвовала в "перфомансе". Ролик она подписала "Оля Баленсиага. Открытие метро".

Кстати, пассажирам метро подобное действие пришлось не по душе, они отворачивались и выходили из вагона.

Видео можно смотреть здесь.

Подписчики девушки разделились на два лагеря - одним такое "представление" пришлось по душе и они похвалили ее за креативность, другие же - наоборот, считают, что раздеться в метро большого ума не надо.

Красиво и целомудренно, с соблюдением мер безопасности, браво.

Метро дело хорошее.

Перфомонсуально.

Девченки, а где делась элементарная любовь к себе.....неужели показать себя шал.....й это сейчас считается совершенством женского рода. ...где откровенность в отношениях....

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