У Китаї спалах смертельної інфекції: оголошено третій рівень небезпеки

У Китаї оголошено третій рівень небезпеки через спалах смертельно небезпечної "хвороби з минулого" - бубонної чуми. Попередження триватиме до кінця 2020 року, а в регіоні вводяться спеціальні заходи.

Випадок хвороби виявили у скотаря з міста Баян-Нур, що на півночі Китаю в автономному окрузі Внутрішня Монголія, повідомляє Xinhua.

"Зараз пацієнт проходить ізольоване лікування, його стан оцінюється як стабільний", - сказано в повідомленні.

Місцевих жителів закликали дотримуватися ряду вимог, щоб стримати поширення хвороби. У тому числі заборонено полювання на бабаків та інших тварин. Крім того, будуть перевірятися всі раптові смерті з високою температурою.

Бубонна чума передається від інфікованих щурів або бліх. При проникненні в легені людини починає поширюватися повітряно-крапельним шляхом.

Ця хвороба в Середньовіччі стала причиною масової загибелі людей в Європі. Її прозвали "чорною смертю". Доросла людина при зараженні може загинути протягом 24 годин. Летальність при відсутності лікування вкрай висока.

На щастя, від хвороби давно винайшли вакцину, але вона допоможе тільки у випадку своєчасного застосування.

Симптоми бубонної чуми: висока температура тіла, головний біль, озноб, загальна слабкість, збільшення лімфатичних вузлів, важка інтоксикація організму, геморагічний синдром (дефіцит факторів згортання крові).

Відзначимо, що не так давно вчені знайшли джерело бубонної чуми, що викликала пандемію "чорної смерті" в середньовічній Європі. "Прабактерію" виявили в Росії, в татарстанському місті Лаїшево в Поволжі.

Як ми писали раніше, у Китаї спалах нового коронавірусу, яким заразилися ще десятки людей.