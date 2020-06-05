Кличку підвищили зарплату: скільки отримуватиме мер Києва

Мер Києва і глава КМДА Віталій Кличко тепер буде отримувати більшу зарплату - Кабінет міністрів прийняв постанову про збільшення оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів.

Відповідний документ опубліковано на сайті уряду.

Як вказується в постанові №441 від 3 червня, посадовий оклад мера столиці тепер становить 19 360 гривень (раніше було 17 760 гривень).

Така ж сума передбачена всім головам обласних рад.

Було опубліковано схему з оновленими посадовими окладами керівних працівників і спеціалістів апарату (секретаріату) обласних, Київської та Севастопольської міських рад.

Перший заступник голови ради, заступник міського голови - секретар Київської міської ради - 16 940 грн

Заступник голови ради - 15 125 грн

Голова постійної комісії з питань бюджету - 13 500 грн

Керуючий справами - 13 500 грн

Начальник управління - 10 550 грн

Начальник відділу - 8 800 грн

Начальник відділу в складі управління - 7 050 грн

Завідувач самостійного сектору - 7 600 грн

Завідувач сектором у складі управління відділу - 6 300 грн

Помічник голови ради, радник, консультант - 5 700 грн

Головний спеціаліст, помічник заступника голови - 5 500 грн

Провідний спеціаліст - 5 100 грн

Спеціаліст I категорії - 5 050 грн

Спеціаліст ІІ категорії - 4 700 грн

Спеціаліст - 4 500 грн

Таким чином зарплати підвищили на суми від кількох сотень до 1,5 тисячі гривень

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада на період карантину обмежила розмір заробітних плат чиновників десятьма мінімальними зарплатами, тобто максимум складає 47 тисяч гривень.

Нагадаємо, що в Україні відновлюється ринок праці - стало відомо, які пропонують вакансії та зарплати.