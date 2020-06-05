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Кличку підвищили зарплату: скільки отримуватиме мер Києва

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Кабмін підвищив оклади мера столиці, чиновників адміністрацій та місцевих рад

Мер Києва і глава КМДА Віталій Кличко тепер буде отримувати більшу зарплату - Кабінет міністрів прийняв постанову про збільшення оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів.

Відповідний документ опубліковано на сайті уряду.

Як вказується в постанові №441 від 3 червня, посадовий оклад мера столиці тепер становить 19 360 гривень (раніше було 17 760 гривень).

Така ж сума передбачена всім головам обласних рад.

Було опубліковано схему з оновленими посадовими окладами керівних працівників і спеціалістів апарату (секретаріату) обласних, Київської та Севастопольської міських рад.

  • Перший заступник голови ради, заступник міського голови - секретар Київської міської ради - 16 940 грн
  • Заступник голови ради - 15 125 грн
  • Голова постійної комісії з питань бюджету - 13 500 грн
  • Керуючий справами - 13 500 грн
  • Начальник управління - 10 550 грн
  • Начальник відділу - 8 800 грн
  • Начальник відділу в складі управління - 7 050 грн
  • Завідувач самостійного сектору - 7 600 грн
  • Завідувач сектором у складі управління відділу - 6 300 грн
  • Помічник голови ради, радник, консультант - 5 700 грн
  • Головний спеціаліст, помічник заступника голови - 5 500 грн
  • Провідний спеціаліст - 5 100 грн
  • Спеціаліст I категорії - 5 050 грн
  • Спеціаліст ІІ категорії - 4 700 грн
  • Спеціаліст - 4 500 грн

Таким чином зарплати підвищили на суми від кількох сотень до 1,5 тисячі гривень

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада на період карантину обмежила розмір заробітних плат чиновників десятьма мінімальними зарплатами, тобто максимум складає 47 тисяч гривень.

Нагадаємо, що в Україні відновлюється ринок праці - стало відомо, які пропонують вакансії та зарплати.

Автор: Володимир Костирін

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