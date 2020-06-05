Кличко повысили зарплату: сколько будет получать мэр Киева

Мэр Киева и глава КГГА Виталий Кличко теперь будет получать большую зарплату - Кабинет министров принял постановление об увеличении оплаты труда работников аппарата органов исполнительной власти, органов прокуратуры, судов и других органов.

Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Как указывается в постановлении №441 от 3 июня, должностной оклад мэра столицы теперь составляет 19 360 гривен (раньше был 17 760 гривен).

Такая же сума предусмотрена всем главам областных советов.

Была опубликована схема с обновленными должностными окладами руководящих работников и специалистов аппарата (секретариата) областных, Киевской и Севастопольской городских советов.

Первый зампредседателя совета, заместитель мэра - секретарь Киевского городского совета - 16 940 грн

Заместитель председателя совета - 15 125 грн

Председатель постоянной комиссии по вопросам бюджета - 13 500 грн

Управляющий делами - 13 500 грн

Начальник управления - 10 550 грн

Начальник отдела - 8 800 грн

Начальник отдела в составе управления - 7 050 грн

Заведующий самостоятельного сектора - 7 600 грн

Заведующий сектором в составе управления отдела - 6 300 грн

Помощник председателя совета, советник, консультант - 5 700 грн

Главный специалист, помощник заместителя председателя - 5 500 грн

Ведущий специалист - 5 100 грн

Специалист I категории - 5 050 грн

Специалист II категории - 4 700 грн

Специалист - 4 500 грн

Таким образом зарплаты повысили на суммы от нескольких сотен до 1,5 тысячи гривен.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада на период карантина ограничила размер заработных плат чиновников десятью минимальными зарплатами, то есть максимум составляет 47 тысяч гривен.

Напомним, что в Украине восстанавливается рынок труда - стало известно, какие предлагают вакансии и зарплаты.