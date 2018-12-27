У Кличка вирішили долю кінотеатру "Київ"

Кінотеатр "Київ" (Фото: УНІАН)

Кінотеатр "Київ" хочуть включити у мережу КП "Київкінофільм"

Кінотеатр "Київ", щодо якого раніше з'явилася інформація про можливе закриття, продовжить свою роботу у нинішньому форматі. Про це у четвер, 27 грудня, заявила директорка Департаменту культури Діана Попова, передали в прес-службі столичної мерії.

Зазначимо, що вчора голова Держкіно Пилип Іллєнко розповів, що 4 січня 2019 року закінчується строк дії договору оренди будівлі комплексу, і його подальша доля невідома. Також він звернувся до голови КМДА Віталія Кличка із проханням розібратися в ситуації.

"Будь-які інші заяви – домисли, не більше. Фестивальний профіль у контексті меморандуму між КМДА та кінофестивалем "Молодість" так само буде ключовим", - розповіла Попова.

Також вона зазначила, що постійні звернення орендаря до комісії з питань власності щодо зменшення орендної ставки викликають сумніви в його платоспроможності.

Попова наголосила, що Київ "просто не може ставити під загрозу подальшу роботу цього легендарного кінотеатру". Зважаючи на це, було запропоновано включити кінотеатр "Київ" у мережу КП "Київкінофільм".

"Ми не можемо собі дозволити навіть припустити, що робота кінотеатру може бути зупинена", - додала вона.

Так, за її словами, всі кінотеатри цієї мережі показують сталий розвиток та ефективну роботу.

У мережу КП "Київкінофільм" входять кінотеатри "Алмаз", "Факел", "Промінь", "Пролісок", "Старт", "Ліра", "Салют", "Лейпциг", "Флоренція", "Київська Русь", "Ім. Т. Шевченка", "Кіото", "Ленінград" ("Дніпро"), "Загреб", "Братислава", "Краків" та "Молодіжний".

Нагадаємо, на місці закритого знаменитого столичного кінотеатру "Кинопанорамана" на вулиці Шота Руставелі хочуть побудувати тризірковий готель.

Раніше ми писали про п'ять кінотеатрів Києва, які були закриті або навіть знесені - у цей топ увійшли кінотеатри "Кінопанорама", "Україна", "Кінотеатр їм. Довженка", "Нивки" та "Екран".

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Відео: РБК-Україна