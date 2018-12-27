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У Кличко решили судьбу кинотеатра "Киев"

STYLERЖизнь    27.12.2018 - 19:42
У Кличко решили судьбу кинотеатра "Киев"
Кинотеатр "Киев" (Фото: УНИАН)

Кинотеатр "Киев" хотят включить в сеть КП "Киевкинофильм"

Кинотеатр "Киев", о котором ранее появилась информация о возможном закрытии, продолжит свою работу в нынешнем формате. Об этом в четверг, 27 декабря, заявила директор Департамента культуры Диана Попова, передали в пресс-службе столичной мэрии.

Отметим, что вчера председатель Госкино Филипп Ильенко рассказал, что 4 января 2019 года истекает срок действия договора аренды здания комплекса, и дальнейшая его судьба неизвестна. Также он обратился к главе КГГА Виталию Кличко с просьбой разобраться в ситуации.

"Любые другие заявления - домыслы, не более. Фестивальный профиль в контексте меморандума между КГГА и кинофестивалем "Молодость" так же будет ключевым", - рассказала Попова.

Также она отметила, что постоянные обращения арендатора в комиссию по вопросам собственности по уменьшению арендной ставки вызывают сомнения в его платежеспособности.

Попова подчеркнула, что Киев "просто не может ставить под угрозу дальнейшую работу этого легендарного кинотеатра". Ввиду этого было предложено включить кинотеатр "Киев" в сеть КП "Киевкинофильм".

"Мы не можем себе позволить даже предположить, что работа кинотеатра может быть остановлена ​", - добавила она.

Так, по ее словам, все кинотеатры этой сети показывают устойчивое развитие и эффективную работу.

В сеть КП "Киевкинофильм" входят кинотеатры "Алмаз", "Факел", "Луч", "Подснежник", "Старт", "Лира", "Салют", "Лейпциг", "Флоренция", "Киевская Русь", "Им. Т. Шевченко", "Киото", "Ленинград" ("Днепр"), "Загреб", "Братислава", "Краков" и "Молодежный".

Напомним, на месте закрытого знаменитого столичного кинотеатра "Кинопанорамана" на улице Шота Руставели хотят построить трехзвездочный отель.

Ранее мы писали о пяти кинотеатрах Киева, которые были закрыты или даже снесены - в этот топ вошли кинотеатры "Кинопанорама", "Украина", "Кинотеатр им. Довженка", "Нивки" и "Экран". 

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