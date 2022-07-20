ua ru
Ср, 20 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Клопотенко представив рецепт овочевої закуски, яка вийде у всіх

Новость на русском →
Середа 20 липня 2022 15:09
Клопотенко представив рецепт овочевої закуски, яка вийде у всіх Фото: овочева закуска від Клопотенко (klopotenko.com)
Автор: Людмила Жукова

Ікра з запечених овочів - це смачна закуска, яку швидко і легко готувати. Вона вийде абсолютно у кожного.

Рецептом літньої страви поділився кулінар і ресторатор Євген Клопотенко.

Ви можете взяти будь-які овочі, які захочете. Не бійтеся експериментувати. Ви можете запекти їх, зробити на грилі або просто потушкувати, в залежності від ваших смакових уподобань.

Вам знадобляться (базовий рецепт)

Покроковий рецепт приготування

Візьміть 1 кабачок, 1 морква і 1 солодкий перець, добре вимийте овочі, висушіть паперовим рушником, а після зробіть кілька проколів дерев'яною шпажкою. Посоліть і полийте соняшниковою олією. Овочі загорніть у фольгу і поставте в духовку запікатися 40 хвилин при температурі 180 градусів.

Коли овочі приготувалися, дістаньте з духовки та нехай остигають, а потім почистіть від шкурок моркву і солодкий перець.

Моркву, солодкий перець і кабачок наріжте довільними шматками та перекладіть в чашу блендера, додайте 2 зубчики часнику і ½ ріпчастої цибулі. Перебийте всі інгредієнти до стану пюре.

Заправте 3 ст. л. соняшникової олії, посоліть і поперчіть до свого смаку. Подавайте овочеву ікру охолодженої.

До речі, овочеву ікру можна заправити соняшниковою олією, оливковою першого віджиму, гарбузовою і кунжутною. Все залежить від того, який смак ви хочете отримати в результаті.

Нагадаємо, що Клопотенко розповів, як правильно запастися малиною на зиму.

Також кулінари розповіли, як замаринувати огірки так, щоб вони були готові вже через чотири години.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евгений Клопотенко
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя