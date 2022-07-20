Клопотенко представил рецепт овощной закуски, которая получится у всех

Икра из запеченных овощей – это вкусная закуска, которую быстро и легко готовить. Она получится абсолютно у каждого.

Вы можете взять любые овощи, какие захотите. Не бойтесь экспериментировать. Вы можете запечь их, сделать на гриле или просто потушить, в зависимости от ваших вкусовых предпочтений.

Вам понадобятся (базовый рецепт)

1 кабачок

1 морковь

1 сладкий перец

½ репчатого лука

2 зубчика чеснока

3-4 ст. л. подсолнечного масла

½ лимона

соль и перец по вкусу

Пошаговый рецепт приготовления

Возьмите 1 кабачок, 1 морковь и 1 сладкий перец, хорошо вымойте овощи, высушите бумажным полотенцем, а после сделайте несколько проколов деревянной шпажкой. Посолите и полейте подсолнечным маслом. Овощи заверните в фольгу и поставьте в духовку запекаться 40 минут при температуре 180 градусов.

Когда овощи приготовились, достаньте из духовки и пусть остывают, а потом почистите от шкурок морковь и сладкий перец.

Морковь, сладкий перец и кабачок нарежьте произвольными кусками и переложите в чашу блендера, добавьте 2 зубчика чеснока и ½ репчатого лука. Перебейте все ингредиенты до состояния пюре.

Заправьте 3 ст. л. подсолнечного масла, посолите и поперчите по вкусу. Подавайте овощную икру охлажденной.

Кстати, овощную икру можно заправить подсолнечным маслом, оливковым первого отжима, тыквенным и кунжутным. Все зависит от того, какой вкус вы хотите получить в результате.