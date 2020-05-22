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Кого не можна брати в хрещені: як відрізнити забобони від реальних табу

STYLERЖиття    22.05.2020 - 20:20
Кого не можна брати в хрещені: як відрізнити забобони від реальних табу
Кого не можна брати в хрещені (фото: pixabay)

При виборі хрещених батьків для дитини потрібно пам'ятати про прості правила

Хрещених батьків для дитини зазвичай вибирають в колі друзів, знайомих, родичів. Але є ряд правил, про які важливо пам'ятати, перед таїнством хрещення.

По суті хрещені мама і тато повинні стати для малюка свого роду духовними наставниками, тому такий вибір повинен бути усвідомленим і обдуманим.

Хто не може стати хрещеним батьком чи мамою

  • Не можна брати хрещеною матір'ю дівчину у віці до 14 років, хрещеним батьком - юнака віком до 15 років.
  • Ченця і черницю ні в якому разі не можна брати в хрещені.
  • Не можна брати в хрещені людей з психічними захворюваннями.
  • Забороняється кликати в хрещені чоловіка і жінку, які перебувають у шлюбі. А кумам церква забороняє одружуватися.
  • Хрещеними також не можуть бути батьки дитини.

Деякі люди переконані, що в хрещені для дівчинки не можна брати незаміжню жінку, для хлопчика - неодруженого чоловіка. Але це неправда - щастя у вашого малюка вони не заберуть. Християнських коренів таке переконання не має.

Ще один забобон каже, що хрещеною мамою не може бути вагітна жінка. Але церква не забороняє і цього - якщо жінка добре себе почуває, хоче і може вистояти на ногах таїнство хрещення - то ніщо їй не має завадити стати хрещеною для дитини.

І головне: таїнство хрещення дитини проводиться один раз. Ні в якому разі перехрещувати дитину не можна, що б не сталося!

Зазначимо, що після ослаблення карантину в Україні всі релігійні обряди в храмах будуть проводитися за новими правилами відвідування церкви. В ПЦУ закликали усіх віруючих керуватися розважливістю і піклуватися про своє здоров'я і про здоров'я близьких людей.

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Автор: Ірина Мельник

Теги Новини України ПЦУ
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