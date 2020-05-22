Кого нельзя брать в крестные: как отличить предрассудки от реальных запретов

Кого нельзя брать в крестные (фото: pixabay)

При выборе крестных родителей для ребенка нужно помнить о простых правилах

Крестных родителей для ребенка обычно выбирают в кругу друзей, знакомых, родственников. Но есть ряд правил, о которых важно помнить, перед таинством крещения.

По сути крестные мама и папа должны стать для малыша своего рода духовными наставниками, поэтому такой выбор должен быть осознанным и обдуманным.

Кто не может стать крестным родителем

Нельзя брать крестной матерью девушку в возрасте до 14 лет, крестным отцом - юношу младше 15 лет.

Монаха и монахиню ни в коем случае нельзя брать в крестные.

Нельзя брать в крестные людей с психическими заболеваниями.

Запрещается звать в крестные мужчину и женщину, состоящих в браке. А кумовьям церковь запрещает жениться.

Крестными также не могут быть родители ребенка.

Некоторые люди убеждены, что в крестные для девочки нельзя брать незамужнюю женщину, в для мальчика - неженатого мужчину. Но это неправда - счастье у вашего малыша они не отнимут. Христианских корней такое убеждение не имеет.

Еще один предрассудок говорит, что крестной мамой не может быть беременная женщина. Но церковь не запрещает и этого - если женщина хорошо себя чувствует, хочет и может выстоять на ногах таинство крещения - то ничто ей не должно помешать стать крестной для ребенка.

И главное: таинство крещения ребенка проводится один раз. Ни в коем случае перекрещивать ребенка нельзя, что бы не случилось!

Отметим, что после ослабления карантина в Украине все религиозные обряды в храмах будут проводиться по новым правилам посещения церкви. В ПЦУ призвали всех верующих руководствоваться рассудительностью и заботиться о своем здоровье и о здоровье близких людей.

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Автор: Ирина Мельник