У кого з'являється "клубок у горлі" і як з цим боротися

Явище клубка в горлі (Globus Sensation) - це дуже часте явище, з яким стикаються люди. В основному на нього скаржаться жінки від 25 до 35 років.

Хто стикається з таким симптомом

З самим відчуттям " клубка" протягом життя зустрічаються практично всі, але у більшості він як з'являється, так сам і пропадає.

Це явище абсолютно не має зв'язку з щитовидною залозою, хронічним тонзилітом, стафілококом в горлі.

Що робити, якщо у вас "клубок у горлі"

Якщо скарги зберігаються довше двох тижнів, то це проблема і треба до лікаря або навіть до двох: гастроентеролога і психіатра(або психолога).



Зазвичай відчуття клубка викликає два моменти:

Напруга в м'язах шиї, як наслідок проказ мозку при стресі

Закид із стравоходу в гортань (рефлюкс).



Найкраще розв'язувати питання можна вирішити з психологом.



Психіатр може призначити антидепресанти, наприклад амітриптилін.



"Гастроентеролог може або обмежитися пробним лікуванням блокаторами протонової помпи (пантапразол, омепразол тд) або направити на 7 кіл пекла з фіброгастродуоденоскопією на чолі. Тут вже як пощастить", - повідомила медик.



