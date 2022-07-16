У кого появляется "ком в горле" и как с этим бороться

Явление комка в горле (Globus Sensation) - это очень частое явление, с которым сталкиваются люди. В основном на него жалуются женщины от 25 до 35 лет.

Об этом рассказала педиатр Дарья Власенко на своей Instagram-странице.

Кто сталкивается с таким симптомом

С самим ощущением "комка" на протяжении жизни встречаются практически все, но у большинства он как появляется, так сам и пропадает.

Это явление абсолютно не имеет связи с щитовидной железой, хроническим тонзиллитом, стафилококом в горле.

Что делать, если у вас "комок в горле"

Если жалобы сохраняются дольше двух недель, то это проблема и надо к врачу или даже к двум: гастроэнтерологу и психиатру(или психологу).



Обычно ощущения комка вызывает два момента:

Напряжение в мышцах шеи, как следствие проказ мозга при стрессе

Заброс из пищевода в гортань (рефлюкс).



Лучше всего решать вопрос можно решить с психологом.



Психиатр может назначить антидепрессанты, например амитриптилин.



"Гастроентеролог может или ограничиться пробным лечением блокаторами протоновой помпы (пантапразол, омепразол тд) или направить на 7 кругов ада с фиброгастродуоденоскопией во главе. Тут уж как повезе", - сообщила медик.



