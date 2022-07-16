ru ua
Сб, 16 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

У кого появляется "ком в горле" и как с этим бороться

Новина українською →
Суббота 16 июля 2022 13:16
У кого появляется "ком в горле" и как с этим бороться Фото: Почему вас беспокоит ком в горле (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Явление комка в горле (Globus Sensation) - это очень частое явление, с которым сталкиваются люди. В основном на него жалуются женщины от 25 до 35 лет.

Об этом рассказала педиатр Дарья Власенко на своей Instagram-странице.

Кто сталкивается с таким симптомом

С самим ощущением "комка" на протяжении жизни встречаются практически все, но у большинства он как появляется, так сам и пропадает.

Это явление абсолютно не имеет связи с щитовидной железой, хроническим тонзиллитом, стафилококом в горле.

Что делать, если у вас "комок в горле"

Если жалобы сохраняются дольше двух недель, то это проблема и надо к врачу или даже к двум: гастроэнтерологу и психиатру(или психологу).

Обычно ощущения комка вызывает два момента:

  • Напряжение в мышцах шеи, как следствие проказ мозга при стрессе
  • Заброс из пищевода в гортань (рефлюкс).


Лучше всего решать вопрос можно решить с психологом.

Психиатр может назначить антидепрессанты, например амитриптилин.

"Гастроентеролог может или ограничиться пробным лечением блокаторами протоновой помпы (пантапразол, омепразол тд) или направить на 7 кругов ада с фиброгастродуоденоскопией во главе. Тут уж как повезе", - сообщила медик.

Как мы ранее сообщали, врач назвал популярный у украинцев препарат, который совсем не лечит.

Также мы писали, какую дозу парацетамола никогда нельзя превышать.

Читайте РБК-Украина в Google News
здоровье
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь