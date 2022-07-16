У кого появляется "ком в горле" и как с этим бороться
Явление комка в горле (Globus Sensation) - это очень частое явление, с которым сталкиваются люди. В основном на него жалуются женщины от 25 до 35 лет.
Об этом рассказала педиатр Дарья Власенко на своей Instagram-странице.
Кто сталкивается с таким симптомом
С самим ощущением "комка" на протяжении жизни встречаются практически все, но у большинства он как появляется, так сам и пропадает.
Это явление абсолютно не имеет связи с щитовидной железой, хроническим тонзиллитом, стафилококом в горле.
Что делать, если у вас "комок в горле"
Если жалобы сохраняются дольше двух недель, то это проблема и надо к врачу или даже к двум: гастроэнтерологу и психиатру(или психологу).
Обычно ощущения комка вызывает два момента:
- Напряжение в мышцах шеи, как следствие проказ мозга при стрессе
- Заброс из пищевода в гортань (рефлюкс).
Лучше всего решать вопрос можно решить с психологом.
Психиатр может назначить антидепрессанты, например амитриптилин.
"Гастроентеролог может или ограничиться пробным лечением блокаторами протоновой помпы (пантапразол, омепразол тд) или направить на 7 кругов ада с фиброгастродуоденоскопией во главе. Тут уж как повезе", - сообщила медик.
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