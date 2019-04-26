Кількість жертв зростає: моторошні подробиці вибуху на шахті в "ЛНР" (фото)

Вибух на шахті "Східкарбон" в тимчасово окупованій бойовиками "ЛНР" Юр'ївці забрав життя щонайменше 5 людей, і доля ще 12 гірників досі невідома. Трагедія сталася 25 квітня близько 11 ранку, і ватажок "республіки" Леонід Пасічник вже визнав, що у них немає необхідних коштів для порятунку шахтарів. У мережі показали фото з місця події та розповіли подробиці

За словами відомого журналіста і блогера Дениса Казанського, сама шахта являє собою просту копанку - розкопаний стовбур закритої радянської шахти.

"З місць повідомляють, що в шахті не було датчиків метану. Люди працювали на свій страх і ризик, і результат в підсумку виявився закономірним", - написав він у Facebook.

"Влада" ОРЛО вирішили кликати на допомогу російських рятувальників з Ростовської області, хоча можна було звернутися до загону гірничорятувальної служби з вільного Лисичанська - всього в 200 км від місця інциденту.

На території окупованої частини Луганської області на шахті "Східкарбон" 25 квітня прогримів вибух (Фото: facebook.com/mark.spirin.3)

В результаті було втрачено дорогоцінний час, який, можливо, коштував комусь життя, наголосив Казанський.

Шахтарі на "Східкарбон" (фото: v-variant.com.ua)

"Мимоволі пригадується останній сезон серіалу "Слуга народу". Там був показаний епізод, коли аварія сталася на шахті у Львівській області, при цьому на допомогу приїхали рятувальники з "Л/ДНР", які врятували гірників. В житті, як бачимо, все відбувається зовсім по-іншому", - додав він.

Відео: YouTube / Artemiy Pertsov

В коментарях до посту журналіста користувачі мережі в цьому контексті зауважують, що життя сильно відрізняється від кіно.

Зла іронія полягає в тому, що танки і ГРАДи в "ЛНР" є, а обладнання для порятунку гірників немає....

За таких випадків видно, що люди знаходяться на останньому місці пріоритетів. Але самі люди, самі шахтарі не хочуть цього зрозуміти. Ватний мозок іноді загрожує летальним результатом.

Життя - це не кіно. І не знаю, на щастя чи на жаль...

В соціальних мережах вже опублікували імена двох загиблих. Це Дмитро Ткач 1975 р.н. і Кальчук Сергій 1985 р.н. Також місцеві відзначають, що на території, підконтрольній "ЛНР", залишилося тільки три загони ВГРЗ, передає "Східний варіант".

Загиблі шахтарі (v-variant.com.ua)

Як пише "Новости Донбасса", в "ЛНР" повідомили про підняття на поверхню тіла п'ятого гірника.

Журналіст Євген Спірін зазначив на своїй Facebook-сторінці, що на шахті "Східкарбон" прогриміло щонайменше 5 потужних вибухів метану, під час одного з яких з копанки буквально викинуло вагонетку, яка пролетіла 200 метрів, "як снаряд з гармати".

Він упевнений, що в результаті трагедії ніхто з 17 горяков не вижив - загинула вся зміна.

Також Спірін опублікував в мережі фото з видом на копанку і альтанку, в якій "сім'ям загиблих надається психологічна допомога".

Родичі шахтарів у альтанці біля шахти "Східкарбон" (Фото: facebook.com/mark.spirin.3)

Шахта "Східкарбон" була закрита в 2014 році, з 2018 там знову почали добувати вугілля.

Як повідомлялося раніше, в Кабінеті міністрів України призначити виплати сім'ям шахтарів, які загинули внаслідок аварії на шахті "Східкарбон" на окупованій частині Луганської області.

Нагадаємо, що в січні в результаті вибуху на шахті під Павлоградом в Дніпропетровській області постраждали 5 чоловік.