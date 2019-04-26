Количество жертв растет: жуткие подробности взрыва на шахте в "ЛНР" (фото)

Взрыв на шахте "Схидкарбон" во временно оккупированной боевиками "ЛНР" Юрьевке забрал жизни по меньшей мере 5 человек, и судьба еще 12 горняков до сих пор неизвестна. Трагедия произошла 25 апреля около 11 утра, и вожак "республики" Леонид Пасечник уже признал, что у них нет необходимых средств для спасения шахтеров. В сети показали фото с места происшествия и рассказали подробности.

По словам известного журналиста и блогера Дениса Казанского, сама шахта представляет собой простую копанку - раскопанный ствол закрытой советской шахты.

"С мест сообщают, что в шахте не было датчиков метана. Люди работали на свой страх и риск, и результат в итоге оказался закономерным", - написал он в Facebook.

"Власти" ОРЛО решили звать на помощь российских спасателей из Ростовской области, хотя можно было обратиться к отряду горноспасательной службы из свободного Лисичанска - всего в 200 км от места инцидента.

На территории оккупированной части Луганской области на шахте "Схидкарбон" 25 апреля прогремел взрыв (Фото: facebook.com/mark.spirin.3)

В итоге было потеряно драгоценное время, которое, возможно, стоило кому-то жизни, подчеркнул Казанский.

Шахтеры на "Схидкарбон" (фото: v-variant.com.ua)

"Поневоле вспоминается последний сезон сериала "Слуга народа". Там был показан эпизод, когда авария случилась на шахте во Львовской области, при этом на помощь приехали спасатели из "Л/ДНР", которые спасли горняков. В жизни, как видим, все происходит совсем по-другому", - добавил он.

Видео: YouTube / Artemiy Pertsov

В комментариях к посту журналиста пользователи сети в этом контексте отмечают, что жизнь сильно отличается от кино.

Злая ирония заключается в том, что танки и ГРАДы в "ЛНР" есть, а оборудования для спасения горняков нет....

По таким случаям видно, что люди находятся на последнем месте приоритетов. Но сами люди, сами шахтеры не хотят этого понять. Ватный мозг иногда грозит летальным исходом.

Жизнь - это не кино. И не знаю, к счастью или к сожалению...

В социальных сетях уже опубликовали имена двух погибших. Это Дмитрий Ткач 1975 г.р. и Сергей Кальчук 1985 г.р. Также местные отмечают, что на территории, подконтрольной "ЛНР", осталось только три отряда ВГСО, передает "Восточный вариант".

Погибшие шахтеры (v-variant.com.ua)

Как пишет "Новости Донбасса", в "ЛНР" сообщили о поднятии на поверхность тела пятого горняка.

Журналист Евгений Спирин отметил на своей Facebook-странице, что на шахте "Схидкарбон" прогремело не менее 5 мощных взрывов метана, во время одного из которых из копанки буквально вышвырнуло вагонетку, которая пролетела 200 метров, "как снаряд из пушки".

Он уверен, что в результате трагедии никто из 17 горяков не выжил - погибла вся смена.

Также Спирин опубликовал в сети фото с видом на копанку и беседку, в которой "семьям погибших оказывается психологическая помощь".

Родственники шахтеров в беседка возле шахты "Схидкарбон" (Фото: facebook.com/mark.spirin.3)

Шахта "Схидкарбон" была закрыта в 2014 году, с 2018 там опять начали добывать уголь.

Как сообщалось ранее, в Кабинете министров Украины намерены назначить выплаты семьям шахтеров, которые погибли в результате аварии на шахте "Схидкарбон" на оккупированной части Луганской области.

Напомним, что в январе в результате взрыва на шахте под Павлоградом в Днепропетровской области пострадали 5 человек.