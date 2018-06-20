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Кололася на очах у дочки: у Львові в матері-наркоманки забрали дитину

STYLERLIFE        20.06.2018 - 15:51
Фото: drugaddictionnow.com
Фото: drugaddictionnow.com

Дівчинку забрали в притулок у львів'янки, яка вживала наркотики

У Львові у горе-матері, яка на очах у своєї дочки робила ін'єкцію наркотичної речовини, забрали дитину. Про це повідомляє ТСН.

Батьки дівчинки вживали наркотики прямо на очах у дочки, що зафіксували камери відеоспостереження. Після того, як відео потрапило в мережу, до сім'ї навідалися поліція і працівники соцслужби.

Відео: У матері-наркоманки забрали доньку (tsn.ua)

За неналежне виконання батьківських обов'язків у 35-річної жінки забрали дитину. Поки що це тимчасова міра. Жінка вже погодилася пройти курс реабілітації.

"Зараз лише штраф у розмірі 34 гривень. Дитина не може перебувати в таких життєвих ситуаціях: брудна квартира, брудні підгузки, які не викидаються", - розповів інспектор ювенальної превенції ГУ НП у Львівській області Наталя Онисько.

Раніше повідомлялося, що у Львові "засікли" наркоманів, колються на очах у дочки.

У Львові пара наркоманів кололася на очах у своєї дитини. Інцидент, який стався між готелем "Супутник" і Аквапарком, потрапив на камери відеоспостереження. Відео оприлюднив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич на своїй сторінці в Facebook.

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Теги: Львів, наркотики
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