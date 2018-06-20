Кололась на глазах у дочери: во Львове у матери-наркоманки забрали ребенка

Девочку забрали в приют у львовянки, которая употребляла наркотики

Во Львове у горе-матери, которая на глазах у своей дочери делала инъекцию наркотического вещества, забрали ребенка. Об этом сообщает ТСН.

Родители малышки употребляли наркотики прямо на глазах у дочери, что зафиксировали камеры видеонаблюдения. После того, как видео попало в сеть, к семье наведались полиция и работники соцслужбы.

Видео: У матери-наркоманки забрали дочь (tsn.ua)

За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей у 35-летней женщины забрали ребенка. Пока это временная мера. Женщина уже согласилась пройти курс реабилитации.

"Сейчас штраф лишь в размере 34 гривен. Ребенок не может находиться в таких жизненных ситуациях: грязная квартира, грязные подгузники, которые не выбрасываются", - рассказал инспектор ювенальной превенции ГУ НП во Львовской области Наталья Онисько.

Ранее сообщалось, что во Львове "засекли" наркоманов, колющихся на глазах у дочери.

Во Львове пара наркоманов кололась на глазах у своего ребенка. Инцидент, который произошел между отелем "Спутник" и Аквапарком, попал на камеры видеонаблюдения. Видео обнародовал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

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