Комаровський озвучив кращі способи витягнути скалку

Скалка - дуже часте явище, яке може затьмарити настрій і спокій. Але є способи, як від неї позбутися.

Як підготуватися

Видаляти скалку повинен той, хто краще бачить і у кого найменш виражено тремтіння рук;



не поспішайте, підготуйтеся: покладіть поруч все необхідне, в обов'язковому порядку забезпечте нормальне освітлення;



для видалення дрібних скалок дуже знадобиться збільшувальне скло;



скалка може стирчати з рани, а може бути обламаною, тобто повністю перебувати всередині шкіри. Якщо скалка стирчить, то завжди має сенс спочатку видалити її і тільки потім обробляти рану (мити, намалювати, терти і т.д.).

За словами доктора, це правило логічно обумовлено тим, що в процесі миття рани скалку легко зламати. Водночас найоптимальніший варіант дій — налити на ранку дезінфікуючий розчин.

Як витягнути скалку

стирчить скалку слід тягнути в тому напрямку (під тим кутом), в якому вона увійшла в шкіру;

для того, щоб захопити край занози, ідеально використовувати пінцет (лежить в маминому манікюрному наборі);

вельми ефективне пристосування для видалення скалок - мамині нігті, попередньо оброблені дезинфікуючим розчином;

скалку, яка повністю занурена в шкіру, витягають за допомогою голки; голкою звільняють кінчик скалки, роблячи його доступним пінцету або нігтям;

для вилучення скалок оптимальні не швейні голки, а стерильні медичні (ті, що надягають на шприц);

якщо голка нестерильна, її слід простерилізувати (опустити в спирт, в розчин йоду, в окріп, потримати над полум'ям);

перед тим як використовувати голку, бажано кілька хвилин потримати пошкоджене місце в теплій воді;

після того як скалка витягнута, слід ретельно промити ділянку пошкодженої шкіри теплою мильною водою, промокнути, обробити дезинфікуючим засобом або спиртовим розчином йоду;

закрити ранку бактерицидним лейкопластиром.

Коли звернутися до лікаря

Якщо ви не можете видалити скалку — це однозначний привід для звернення за медичною допомогою.



Перед тим як вирушати до лікаря, скористайтеся дезинфікуючим розчином або спиртовим розчином йоду і накрийте скалку бактерицидним пластиром.