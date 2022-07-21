Комаровський озвучив кращі способи витягнути скалку

Скалка - дуже часте явище, яке може затьмарити настрій і спокій. Але є способи, як від неї позбутися.
Ними поділився відомий педіатр Євген Комаровський.
Видаляти скалку повинен той, хто краще бачить і у кого найменш виражено тремтіння рук;
не поспішайте, підготуйтеся: покладіть поруч все необхідне, в обов'язковому порядку забезпечте нормальне освітлення;
для видалення дрібних скалок дуже знадобиться збільшувальне скло;
скалка може стирчати з рани, а може бути обламаною, тобто повністю перебувати всередині шкіри. Якщо скалка стирчить, то завжди має сенс спочатку видалити її і тільки потім обробляти рану (мити, намалювати, терти і т.д.).
За словами доктора, це правило логічно обумовлено тим, що в процесі миття рани скалку легко зламати. Водночас найоптимальніший варіант дій — налити на ранку дезінфікуючий розчин.
Якщо ви не можете видалити скалку — це однозначний привід для звернення за медичною допомогою.
Перед тим як вирушати до лікаря, скористайтеся дезинфікуючим розчином або спиртовим розчином йоду і накрийте скалку бактерицидним пластиром.
Нагадаємо, раніше Комаровський прокоментував чутки про поширення чуми в Україні і пояснив, чи варто запасатися ліками.
Додамо також, перед цим доктор розповів, як лікувати синдром роздратованого кишечника.